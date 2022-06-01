Луганщина: Слов'янськ знову зазнав ракетного удару (фото, відео)
Місцева влада закликає людей евакуюватися
На Луганщині війська РФ продовжують знищувати гатити о мирних жителях та житлових будинках. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.
«Ранок першого дня літа у Слов'янську знову недобрий. Ракетним ударом зруйнувано 3 приватні будинки в одному з мікрорайонів міста. Ще близько десяти дістали пошкоджень», – йдеться у повідомленні.
Лях також вкотре закликав людей евакуюватися. «Не чекайте, доки «прилетить» саме до вас! Евакуюйтеся!» – наголосив очільник громади.
Триває 98-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Донецькому напрямку.