Луганщина: Слов'янськ знову зазнав ракетного удару (фото, відео)

Місцева влада закликає людей евакуюватися

На Луганщині війська РФ продовжують знищувати гатити о мирних жителях та житлових будинках. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

«Ранок першого дня літа у Слов'янську знову недобрий. Ракетним ударом зруйнувано 3 приватні будинки в одному з мікрорайонів міста. Ще близько десяти дістали пошкоджень», – йдеться у повідомленні.

Лях також вкотре закликав людей евакуюватися. «Не чекайте, доки «прилетить» саме до вас! Евакуюйтеся!» – наголосив очільник громади.

Триває 98-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Донецькому напрямку.