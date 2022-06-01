  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Луганщина: Слов'янськ знову зазнав ракетного удару (фото, відео)
рус
    Події в Україні

    Луганщина: Слов'янськ знову зазнав ракетного удару (фото, відео)

    Луганщина: Слов'янськ знову зазнав ракетного удару (фото, відео)
    фото: t.me/slv_vca

    Місцева влада закликає людей евакуюватися

    На Луганщині війська РФ продовжують знищувати гатити о мирних жителях та житлових будинках. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

    «Ранок першого дня літа у Слов'янську знову недобрий. Ракетним ударом зруйнувано 3 приватні будинки в одному з мікрорайонів міста. Ще близько десяти дістали пошкоджень», – йдеться у повідомленні.

    Лях також вкотре закликав людей евакуюватися. «Не чекайте, доки «прилетить» саме до вас! Евакуюйтеся!» – наголосив очільник громади.

    Триває 98-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Донецькому напрямку.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 1 червня
    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна влада окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Луганщина: Слов'янськ знову зазнав ракетного удару (фото, відео)