Аваков не зможе скласти іспит на знання української – професор Колумбійського університету

На думку Юрія Шевчука, держслужбовець не може говорити українською мовою через українофобство чи розумову нездатність

Із 16 липня вступить норма закону, яка вимагатиме від чиновників пройти обов’язкове тестування на рівень володіння державною мовою. Серед найвідоміших високопосадовців, які не опанували мову, є міністр Арсен Аваков. Професор Колумбійського університету, керівник місцевого кіноклубу Юрій Шевчук в інтерв’ю «Главкому» розповів, чи має право працювати Аваков на такій високій посаді.

«Питання риторичне. Як на мене, він не зможе скласти іспит. А якщо не складе, то він не матиме права працювати. Якщо ж він надалі працюватиме, опоненти матимуть можливості подавати на нього до суду, створювати для нього дуже некомфортне життя. Це по-перше», – підкреслив Шевчук.

Він додав, що Аваков просто себе делеґітимізує, бо продовжує працювати на міністерській посаді, не володіючи державною мовою. «На мій погляд як викладача мови є два пояснення, чому людина не володіє мовою. Перше – її небажання, тобто ми маємо справу з українофобом, друге – це її когнітивна неспроможність, певна розумова нездатність. Так чи інакше, або перше, або друге людину дискваліфікує від того, щоби займати урядову посаду», – наголосив він.

Розглянув професор і питання про те, що впливові люди можуть без проблем «захистити» дисертацію (наприклад, Кива) або отримати хорошу оцінку за тестування, та сприймають складання іспиту як формальність. Він наголосив, що отримання сертифікату на знання мови – це тільки початок. «Адже пізніше людина почне працювати на своїй посаді, на якій знадобляться реальні знання мови, а не результат тесту, який вона склала. Знову ж таки, це не повинно нас демобілізувати, адже така людина опиняється у публічному просторі, ніяка довідка її не захистить від критики», – уточнив керівник місцевого кіноклубу.

Він додав: «Якщо довідка підроблена, чи не відповідає реальному рівню володіння мовою, то це не трагедія, адже справжнє тестування на знання мови має бути щодня, коли той урядовець працює».

На думку Юрія Шевчука, легких рецептів, як ефективно і швидко змінити ситуацію в Україні, немає. «Але є хороші приклади, як змін добиватися, як це робить активіст Святослав Літинський. Він багато разів довів, що й один у полі воїн», – резюмував професор.

Додамо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков достатньо ефективно виконує свої обов’язки.

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