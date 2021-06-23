Зеленський привітав держслужбовців з професійним святом

Щорічно 23 червня Україна відзначає професійне свято – День державної служби

Президент Володимир Зеленський привітав державних службовців з їх професійним святом – Днем державної служби. Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

«Сьогодні ми відзначаємо День державної служби. Професіоналізм, сумлінність, патріотизм, цінність громадських інтересів – це те, чого ми незмінно очікуємо від державних службовців», – зазначив глава держави.

За його словами, економіка і суспільне життя прогресують у наш час дуже швидко. І державна система повинна не тільки встигати за цими змінами, а іноді – бути лідером в них.

«Обов'язково потрібен чесний і прозорий конкурсний відбір на державні посади, реформа системи оплати праці держслужбовців... Треба ще багато зробити для якісної трансформації державної служби в Україні. Але у нас вже є – це люди, які вкладають свій професійний потенціал, інтелект і емоції в те, щоб наша держава досягало справжніх успіхів», – зазначив президент.

«Вітаємо сьогодні всіх наших державних службовців - сумлінних і сучасних, орієнтованих на інтереси суспільства і здатних навчатися. Сил вам у роботі! І тільки кращих фахівців – у колеги!», – резюмував Зеленський.

Як відомо, щорічно 23 червня Україна відзначає професійне свято – День державної служби, започаткований президентом Леонідом Кучмою 4 квітня 2003 року. Дата святкування співпадає з Днем державної служби Організації Об’єднаних Націй.

День державної служби має за мету привернення уваги українського суспільства до значного внеску державної служби у розвиток України.

23 червня влада України офіційно вітає державних службовців грамотами, преміями, подарунками тощо. Також традиційно влаштовують конкурс «Кращий державний службовець».

Читайте також: