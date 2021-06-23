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    Зеленський привітав держслужбовців з професійним святом

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    Українці очікують від держслужбовців професіоналізму, сумлінності, патріотизму і цінності громадських інтересів, підкреслив президент - Зеленський привітав держслужбовців з професійним святом
    Українці очікують від держслужбовців професіоналізму, сумлінності, патріотизму і цінності громадських інтересів, підкреслив президент

    Щорічно 23 червня Україна відзначає професійне свято – День державної служби

    Президент Володимир Зеленський привітав державних службовців з їх професійним святом – Днем державної служби. Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

    «Сьогодні ми відзначаємо День державної служби. Професіоналізм, сумлінність, патріотизм, цінність громадських інтересів – це те, чого ми незмінно очікуємо від державних службовців», – зазначив глава держави.

    За його словами, економіка і суспільне життя прогресують у наш час дуже швидко. І державна система повинна не тільки встигати за цими змінами, а іноді – бути лідером в них.

    «Обов'язково потрібен чесний і прозорий конкурсний відбір на державні посади, реформа системи оплати праці держслужбовців... Треба ще багато зробити для якісної трансформації державної служби в Україні. Але у нас вже є – це люди, які вкладають свій професійний потенціал, інтелект і емоції в те, щоб наша держава досягало справжніх успіхів», – зазначив президент.

    «Вітаємо сьогодні всіх наших державних службовців - сумлінних і сучасних, орієнтованих на інтереси суспільства і здатних навчатися. Сил вам у роботі! І тільки кращих фахівців – у колеги!», – резюмував Зеленський.

    Як відомо, щорічно 23 червня Україна відзначає професійне свято – День державної служби, започаткований президентом Леонідом Кучмою 4 квітня 2003 року. Дата святкування співпадає з Днем державної служби Організації Об’єднаних Націй.

    День державної служби має за мету привернення уваги українського суспільства до значного внеску державної служби у розвиток України.

    23 червня влада України офіційно вітає державних службовців грамотами, преміями, подарунками тощо. Також традиційно влаштовують конкурс «Кращий державний службовець».

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    Теги: реформа свята конкурс чиновник українці Володимир Зеленський президент влада
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    Зеленський привітав держслужбовців з професійним святом