Аваков обговорив з Ердоганом співпрацю у сфері авіабезпеки



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Глава МВС України Арсен Аваков та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Україна тісно співпрацює з Туреччиною в оборонній сфері.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом співробітництво у сфері авіабезпеки.

Зустріч відбулася у суботу під час відвідання технологічної виставки у Стамбулі, повідомляє пресслужба МВС.

«Турецькі безпілотники Bayraktar оснащені українськими турбогвинтовими двигунами ДП «Івченко-Прогрес». Гордість за наші підприємства, які потужно виходять на міжнародний ринок. Маленькі, але такі важливі перемоги України», - зазначив Аваков.

Зазначимо, Україна тісно співпрацює з Туреччиною в оборонній сфері. Так, була підписана угода на придбання турецьких оперативно-тактичних безпілотників Bayraktar TB2 в листопаді 2018 року. В березні 2019 року перші з них були передані Збройним силам України.

Ці безпілотники можуть нести керовані протитанкові ракети і авіаційні бомби. Вони оснащені двигуном внутрішнього згоряння Rotax 912, корпус виконаний з композитних матеріалів і оснащений системою автоматичного зльоту і посадки.

До слова, голова МВС Туреччини зацікавився українським літаком Ан-178.