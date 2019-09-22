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    Аваков обговорив з Ердоганом співпрацю у сфері авіабезпеки

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    Глава МВС України Арсен Аваков та&nbsp;президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган - Аваков обговорив з Ердоганом співпрацю у сфері авіабезпеки
    Глава МВС України Арсен Аваков та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

    Україна тісно співпрацює з Туреччиною в оборонній сфері.

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом співробітництво у сфері авіабезпеки.

    Зустріч відбулася у суботу під час відвідання технологічної виставки у Стамбулі, повідомляє пресслужба МВС.

    «Турецькі безпілотники Bayraktar оснащені українськими турбогвинтовими двигунами ДП «Івченко-Прогрес». Гордість за наші підприємства, які потужно виходять на міжнародний ринок. Маленькі, але такі важливі перемоги України», - зазначив Аваков.

    Зазначимо, Україна тісно співпрацює з Туреччиною в оборонній сфері. Так, була підписана угода на придбання турецьких  оперативно-тактичних безпілотників Bayraktar TB2 в листопаді 2018 року. В березні 2019 року перші з них були передані Збройним силам України.

    Ці безпілотники можуть нести керовані протитанкові ракети і авіаційні бомби. Вони оснащені двигуном внутрішнього згоряння Rotax 912, корпус виконаний з композитних матеріалів і оснащений системою автоматичного зльоту і посадки.

    До слова, голова МВС Туреччини зацікавився українським літаком Ан-178.

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