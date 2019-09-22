Аваков обговорив з Ердоганом співпрацю у сфері авіабезпеки
Україна тісно співпрацює з Туреччиною в оборонній сфері.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом співробітництво у сфері авіабезпеки.
Зустріч відбулася у суботу під час відвідання технологічної виставки у Стамбулі, повідомляє пресслужба МВС.
«Турецькі безпілотники Bayraktar оснащені українськими турбогвинтовими двигунами ДП «Івченко-Прогрес». Гордість за наші підприємства, які потужно виходять на міжнародний ринок. Маленькі, але такі важливі перемоги України», - зазначив Аваков.
Зазначимо, Україна тісно співпрацює з Туреччиною в оборонній сфері. Так, була підписана угода на придбання турецьких оперативно-тактичних безпілотників Bayraktar TB2 в листопаді 2018 року. В березні 2019 року перші з них були передані Збройним силам України.
Ці безпілотники можуть нести керовані протитанкові ракети і авіаційні бомби. Вони оснащені двигуном внутрішнього згоряння Rotax 912, корпус виконаний з композитних матеріалів і оснащений системою автоматичного зльоту і посадки.
До слова, голова МВС Туреччини зацікавився українським літаком Ан-178.