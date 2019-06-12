Аварія катеру у Будапешті: Україна допоможе в пошуку загиблих туристів



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Заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян зустрівся з послом Республіки Корея Квон Кі-Чангом

Відстань від місця трагедії до кордону з Україною - 1500 км

Міністерство внутрішніх справ України сприятиме Угорщині та Південній Кореї в пошуку туристів, які трагічно загинули під час аварії катера на Дунаї.

Про це 11 червня повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян під час зустрічі з послом Республіки Корея в Україні Квон Кі-Чангом, інформує прес-служба відомства.

«Відстань від місця трагедії до кордону з Україною - 1500 км. Після тривалого пошуку тіла загиблих туристів можуть виявити й на території України», - заявив Троян.

За його словами, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поставив задачу підрозділам системи МВС активувати роботу на пошук громадян Республіки Корея, тіла яких до цього часу не знайшли.

«МВС координує дії з Румунською стороною. Ми зробимо все необхідне, щоб допомогти в пошуку загиблих», - додав заступник міністра.

Він також висловив співчуття родичам загиблих туристів й зазначив, що підрозділи МВС України співпрацюватимуть із урядами Угорщини та Південної Кореї в пошуку затонулих.

Нагадаємо, 11 червня в Будапешті водолази виявили тіла ще чотирьох туристів, які загинули внаслідок зіткнення круїзного судна із екскурсійним катером на Дунаї.

Тіла знайшли після підняття частини затонулого судна у вівторок.

Нагадаємо, 29 травня прогулянковий теплохід «Русалка» затонув в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. На борту човна перебували 35 осіб – 33 корейських туристи і двоє членів екіпажу.

Угорська поліція арештувала українця, який керував судном, що 29 травня врізалося у катер з туристами у Будапешті.

За даними ЗМІ, прогулянковий теплохід «Русалка» був побудований в 1949 році в Херсоні.