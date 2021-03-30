Аварія потягу Інтерсіті під Запоріжжям: поліція відкрила провадження (фото)

Зійшли з рейок шість із дев'яти вагонів швидкісного потягу

Зійшли з рейок шість із дев'яти вагонів швидкісного потягу

Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії на залізниці

За фактом аварії швидкісного потягу «Інтерсіті» Київ – Запоріжжя біля міста Славгород у Синельниківському районі поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Аварія трапилася 29 березня близько 14:35. Під час руху зійшли з рейок шість останніх вагонів швидкісного потягу.

Наразі вживаються заходи для ліквідації наслідків аварії. За даним фактом слідчим Синельниківського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 276 (порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, 29 березня зійшло з рейок кілька вагонів поїзду Київ–Запоріжжя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.

«Укрзалізниця» створила комісію, яка розслідує причини події.