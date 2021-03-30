  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Аварія потягу Інтерсіті під Запоріжжям: поліція відкрила провадження (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зійшли з рейок шість із дев'яти вагонів швидкісного потягу - Аварія потягу Інтерсіті під Запоріжжям: поліція відкрила провадження (фото)
    Зійшли з рейок шість із дев'яти вагонів швидкісного потягу
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії на залізниці

    За фактом аварії швидкісного потягу «Інтерсіті» Київ – Запоріжжя біля міста Славгород у Синельниківському районі поліція відкрила кримінальне провадження.

    Про це повідомляє пресслужба МВС.

    Аварія трапилася 29 березня близько 14:35. Під час руху зійшли з рейок шість останніх вагонів швидкісного потягу.

    Наразі вживаються заходи для ліквідації наслідків аварії. За даним фактом слідчим Синельниківського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 276 (порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

    Працівники поліції встановлюють всі обставини події.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Аварія потягу Інтерсіті під Запоріжжям: поліція відкрила провадження (фото)
    Аварія потягу Інтерсіті під Запоріжжям: поліція відкрила провадження (фото)
    Аварія потягу Інтерсіті під Запоріжжям: поліція відкрила провадження (фото)

    Нагадаємо, 29 березня зійшло з рейок кілька вагонів поїзду Київ–Запоріжжя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.

    «Укрзалізниця» створила комісію, яка розслідує причини події.

    Теги: Національна поліція України МВС кримінал Укрзалізниця потяг аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies