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    Під Запоріжжям зійшов з рейок поїзд Інтерсіті (відео)

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    Поїзд Інтерсіті - Під Запоріжжям зійшов з рейок поїзд Інтерсіті (відео)
    Поїзд Інтерсіті
    Ілюстративне фото

    Вагон потягу «Київ-Запоріжжя» застряг поперек колії

    Вагон потягу Інтерсіті сполученням «Київ-Запоріжжя» злетів з рейок. Інцидент стався сьогодні, 29-го березня, вагон застряг в неприродному положенні поперек колій, повідомляє «Голос Запоріжжя».

    Очевидці розмістили в мережі відео з місця пригоди.

    На щастя, постраждалих немає. Про причини надзвичайної події поки не повідомляється.

    Можливі зміни в русі поїздів.

    Раніше повідомлялося, що на перегоні Воскобійня – Верхньодніпровськ в Дніпропетровській області зійшли з рейок потяги, через що було перервано рух ряду пасажирських поїздів південного напрямку.

    Теги: Запоріжжя Київ Укрзалізниця аварія
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