Під Запоріжжям зійшов з рейок поїзд Інтерсіті (відео)
Вагон потягу «Київ-Запоріжжя» застряг поперек колії
Вагон потягу Інтерсіті сполученням «Київ-Запоріжжя» злетів з рейок. Інцидент стався сьогодні, 29-го березня, вагон застряг в неприродному положенні поперек колій, повідомляє «Голос Запоріжжя».
Очевидці розмістили в мережі відео з місця пригоди.
На щастя, постраждалих немає. Про причини надзвичайної події поки не повідомляється.
Можливі зміни в русі поїздів.
Раніше повідомлялося, що на перегоні Воскобійня – Верхньодніпровськ в Дніпропетровській області зійшли з рейок потяги, через що було перервано рух ряду пасажирських поїздів південного напрямку.