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    Під Запоріжжям зійшов з рейок поїзд Інтерсіті. Ексклюзивні фото з місця аварії

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    Поїзд зійшов з рейок поблизу населеного пункту Славгород, що в Дніпропетровській області - Під Запоріжжям зійшов з рейок поїзд Інтерсіті. Ексклюзивні фото з місця аварії
    Поїзд зійшов з рейок поблизу населеного пункту Славгород, що в Дніпропетровській області

    Потяг не доїхав до Запоріжжя 50 кілометрів

    Вагон потягу Інтерсіті сполученням «Київ-Запоріжжя» злетів з рейок. Інцидент стався сьогодні, 29-го березня, вагон застряг в неприродному положенні поперек колій.

    Читачі glavcom.ua надали фото з місця аварії.

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    Під Запоріжжям зійшов з рейок поїзд Інтерсіті. Ексклюзивні фото з місця аварії
    Під Запоріжжям зійшов з рейок поїзд Інтерсіті. Ексклюзивні фото з місця аварії

    Також відомо, що у вагонах швидкісного поїзду перебували 88 осіб. Потяг не доїхав до Запоріжжя 50 кілометрів.

    «За оперативною інформацією з рейок зійшли шість з дев'яти вагонів в 50 кілометрах до кінцевої станції – Запоріжжя. Під час інциденту в вагонах потягу знаходилося 88 пасажирів. Зараз вирішується питання про доставку пасажирів до станції призначення. Також йде пошук резервного складу поїзда для зворотного рейсу. «Укрзалізниця» створила комісію, яка розслідує причини сходу з рейок декількох вагонів потягу №732 «Київ-Запоріжжя». в результаті інциденту ніхто не постраждав», – йдеться в офіційному зверненні «Укрзалізниці».

    Також стало відомо, що пригода сталась поблизу населеного пункту Славгород, що в Дніпропетровській області.

    Пасажири вже виклали в мережу відео з місця аварії.

    Теги: Запоріжжя Укрзалізниця потяг
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