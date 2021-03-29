Під Запоріжжям зійшов з рейок поїзд Інтерсіті. Ексклюзивні фото з місця аварії

Поїзд зійшов з рейок поблизу населеного пункту Славгород, що в Дніпропетровській області

Потяг не доїхав до Запоріжжя 50 кілометрів

Вагон потягу Інтерсіті сполученням «Київ-Запоріжжя» злетів з рейок. Інцидент стався сьогодні, 29-го березня, вагон застряг в неприродному положенні поперек колій.

Читачі glavcom.ua надали фото з місця аварії.

Також відомо, що у вагонах швидкісного поїзду перебували 88 осіб. Потяг не доїхав до Запоріжжя 50 кілометрів.

«За оперативною інформацією з рейок зійшли шість з дев'яти вагонів в 50 кілометрах до кінцевої станції – Запоріжжя. Під час інциденту в вагонах потягу знаходилося 88 пасажирів. Зараз вирішується питання про доставку пасажирів до станції призначення. Також йде пошук резервного складу поїзда для зворотного рейсу. «Укрзалізниця» створила комісію, яка розслідує причини сходу з рейок декількох вагонів потягу №732 «Київ-Запоріжжя». в результаті інциденту ніхто не постраждав», – йдеться в офіційному зверненні «Укрзалізниці».

Також стало відомо, що пригода сталась поблизу населеного пункту Славгород, що в Дніпропетровській області.

Пасажири вже виклали в мережу відео з місця аварії.