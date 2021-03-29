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    У поїзді Інтерсіті, що зазнав аварії, перебувало 88 пасажирів

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    Під час аварії ніхто не постраждав - У поїзді Інтерсіті, що зазнав аварії, перебувало 88 пасажирів
    Під час аварії ніхто не постраждав
    Фото: скріншот

    Київський потяг не доїхав до Запоріжжя 50 кілометрів, з рейок злетіло шість з девʼяти вагонів

    Стали відомі нові обставини аварії швидкісного поїзду «Київ-Запоріжжя», що сталася сьогодні, 29 березня. Про це повідомляє сайт 056.ua.

    Зокрема стало відомо, що у вагонах швидкісного поїзду перебували 88 осіб. Потяг не доїхав до Запоріжжя 50 кілометрів. В «Укрзалізниці» резонансну подію прокоментували так:

    «За оперативною інформацією з рейок зійшли шість з дев'яти вагонів в 50 кілометрах до кінцевої станції – Запоріжжя. Під час інциденту в вагонах потягу знаходилося 88 пасажирів. Зараз вирішується питання про доставку пасажирів до станції призначення. Також йде пошук резервного складу поїзда для зворотного рейсу. «Укрзалізниця» створила комісію, яка розслідує причини сходу з рейок декількох вагонів потягу №732 «Київ-Запоріжжя». в результаті інциденту ніхто не постраждав», – йдеться в офіційному зверненні.

    Також стало відомо, що пригода сталась поблизу населеного пункту Славгород, що в Дніпропетровській області. Пасажири вже виклали в мережу відео з місця аварії.

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    Теги: Запоріжжя Київ Укрзалізниця потяг аварія Дніпропетровщина
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