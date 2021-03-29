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    Комісія «Укрзалізниці» розбереться, чому біля Запоріжжя потяг зійшов з рейок

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    За попередньою інформацією травмованих немає, сходження з рейок було не надто різким - Комісія «Укрзалізниці» розбереться, чому біля Запоріжжя потяг зійшов з рейок
    За попередньою інформацією травмованих немає, сходження з рейок було не надто різким
    Фото: Варта1

    Інцидент трапився за 50 кілометрів від Запоріжжя – біля міста Славгород

    У понеділок зійшло з рейок кілька вагонів поїзду Київ–Запоріжжя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. «Укрзалізниця» створила комісію, яка розслідує причини події, передає пресслужба компанії.

    «Укрзалізниця» створила комісію, яка розслідує причини сходу з рейок декількох вагонів поїзда №732 Київ–Запоріжжя. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав», – повідомили у підприємстві.

    За інформацією перевізника, з рейок зійшло 6 з 9 вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції – Запоріжжя, біля міста Славгород. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.

    «Укрзалізниця» вирішує питання щодо доправлення зазначених пасажирів до станції призначення. Також опрацьовується питання щодо пошуку резервного складу поїзда для зворотного рейсу», - йдеться в повідомленні пресслужби.


    Раніше повідомлялося, що на перегоні Воскобійня – Верхньодніпровськ в Дніпропетровській області зійшли з рейок потяги, через що було перервано рух ряду пасажирських поїздів південного напрямку.

    Теги: Запоріжжя Укрзалізниця потяг залізниця аварія транспорт
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