Комісія «Укрзалізниці» розбереться, чому біля Запоріжжя потяг зійшов з рейок

За попередньою інформацією травмованих немає, сходження з рейок було не надто різким

За попередньою інформацією травмованих немає, сходження з рейок було не надто різким

Інцидент трапився за 50 кілометрів від Запоріжжя – біля міста Славгород

У понеділок зійшло з рейок кілька вагонів поїзду Київ–Запоріжжя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. «Укрзалізниця» створила комісію, яка розслідує причини події, передає пресслужба компанії.

«Укрзалізниця» створила комісію, яка розслідує причини сходу з рейок декількох вагонів поїзда №732 Київ–Запоріжжя. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав», – повідомили у підприємстві.

За інформацією перевізника, з рейок зійшло 6 з 9 вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції – Запоріжжя, біля міста Славгород. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.

«Укрзалізниця» вирішує питання щодо доправлення зазначених пасажирів до станції призначення. Також опрацьовується питання щодо пошуку резервного складу поїзда для зворотного рейсу», - йдеться в повідомленні пресслужби.





Раніше повідомлялося, що на перегоні Воскобійня – Верхньодніпровськ в Дніпропетровській області зійшли з рейок потяги, через що було перервано рух ряду пасажирських поїздів південного напрямку.