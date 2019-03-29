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    Авіакатастрофа в Ефіопії: на Boeing подали до суду

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    <span>Літак розбився в Ефіопії 10 березня&nbsp;</span> - Авіакатастрофа в Ефіопії: на Boeing подали до суду
    Літак розбився в Ефіопії 10 березня 

    У компанії Boeing поки відмовилися коментувати позов

    Адвокати громадянина Руанди Джексона Мусоні, загиблого в авіакатастрофі з літаком Boeing 737 в Ефіопії, подали на компанію Boeing до суду в американському штаті Іллінойс.

    Про це повідомляє AP.

    «Представники загиблого цього місяця в катастрофі “Ефіопських авіаліній” пасажира подали на Boeing до суду, стверджуючи, що система управління польоту літака була несправною, та через те, що Boeing не попередив авіалінії про (цей дефект — ред.)», - йдеться у повідомленні.

    За словами адвокатів, Boeing проявив недбалість у розробці літака 737 Max 8.

    Вони також вважають, що компанія не спромоглася адекватно навчити пілотів користуватися автоматикою літака.

    Як повідомляє AP, відповідний позов був поданий у четвер у федеральному суді в американському штаті Іллінойс адвокатами громадянина Руанди Джексона Мусоні, який загинув у результаті авіакатастрофи 10 березня.

    У Boeing відмовилися коментувати позов.

    Як вже відомо, катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася в результаті збою системи, яка вирівнює положення літака в повітрі. 

    Напередодні Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.

    Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

    Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

    Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.


     

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