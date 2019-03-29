Стало відомо, чому розбився Boeing в Ефіопії



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Кокпіт лайнера Boeing 737 MAX 8

Авіакатастрофа могла статися через збій системи вирівнювання літака

Катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася в результаті збою системи, яка вирівнює положення літака в повітрі. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на інформовані джерела.

Повідомляється, що експерти, які досліджували чорні ящики Boeing 737 MAX, прийшли до висновку, що причиною катастрофи стала помилка в роботі системи автоматичного коректування положення літака в повітрі. Мова йде про систему, яка направляє літак злегка вниз, бо через конструктивні особливості і стан двигунів Boeing 737 MAX трохи задирає ніс, потенційно призвести до втрати швидкості і падіння. Причому ця система коригує кут нахилу, не інформуючи про це пілотів.

Також повідомляється, що система вирівнює літак на підставі даних датчиків, які показують «кут атаки» - кут між напрямком руху літака і тим, куди спрямовано його ніс. Збій у роботі цього датчика міг призвести до того, що система помилково направила літак до землі раніше, ніж пілоти змогли щось виправити.

Офіційне оголошення результатів дослідження чорних ящиків очікується найближчими днями.

Напередодні Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.

Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.