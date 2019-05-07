Авіакатастрофа в Москві: параметрична «чорна скринька» сильно пошкоджена



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Хвостова частина літака Sukhoi Superjet 100 повністю згоріла

Параметричний реєстратор піддався інтенсивному температурного впливу

Параметрична «чорна скринька» літака Superjet-100, який зазнав катастрофи в московському аеропорту «Шереметьєво», зазнала сильних пошкоджень.

Про це повідомляє прес-служба Міждержавного авіаційного комітету.

«Параметричний реєстратор піддався інтенсивному температурного впливу і отримав серйозні пошкодження. Звуковий реєстратор в задовільному стані», — йдеться в повідомленні.

Водночас, у МАК додали, що підготують і представлять попередній звіт про результати роботи з оперативними рекомендаціями щодо безпеки польотів протягом 30 днів.

У неділю, 5 травня, літак SSJ100 здійснив аварійну посадку в «Шереметьєво» після 28 хвинил польоту рейсом Москва-Мурманськ. Дозвіл на повернення в аеропорт вильоту командир екіпажу запросив через технічну несправність. Повідомляють про блискавку, яка потрапила в літак, і після чого вийшли з ладу прилади. Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Під час посадки у лайнера зламалися стійки шасі, їх елементи потрапили в двигун, після чого виникла пожежа. Вогонь перекинувся на фюзеляж.

На борту літака знаходилися 78 осіб, включаючи п'ятьох членів екіпажу. Внаслідок пожежі 41 людина загинула. За інформацією ЗМІ, один із загиблих - громадянин США. В МЗС України повідомили, що серед постраждалих в «Шереметьєво» була українка. В соцмережах вже опублікували список загиблих.

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