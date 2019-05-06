Моторошне відео з місця трагедії. Як виглядають наслідки авіакатастрофи в «Шереметьєво»
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У Росії офіційно підтвердили загибель 41 людини внаслідок аварії літака, що зазнав аварії в аеропорті «Шереметьєво» столиці Москви
Також офіційно заявляли про сім потерпілих, із яких принаймні двоє перебувають у тяжкому чи й украй тяжкому стані, з опіками і отруєнням продуктами горіння. За іншими повідомленнями, до лікарів за наслідками катастрофи звернулися 19 осіб.
Пасажирський літак російської моделі «Сухой Суперджет-100» (SSJ-100) авіакомпанії «Аерофлот», що вилетів із Москви рейсом до Мурманська з 78 людьми на борту, майже відразу після злету запросив аварійну посадку, після того радіозв’язок із ним зник.
Літак, грубо приземлившись, кілька разів ударився об поверхню злітно-посадкової смуги, пошкодив шасі і спалахнув. Хвостова частина літака повністю згоріла. Саме пожежа і стала причиною загибелі людей.
Як повідомили в МЗС, серед постраждалих в «Шереметьєво» була українка.
Нагадаємо, 5 травня повітряне судно, що слідувало сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснило аварійну посадку на злітно-посадкову смугу аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.
На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.
СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.
За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.
Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.
Джерело: Радіо Свобода