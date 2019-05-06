Моторошне відео з місця трагедії. Як виглядають наслідки авіакатастрофи в «Шереметьєво»



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На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу

У Росії офіційно підтвердили загибель 41 людини внаслідок аварії літака, що зазнав аварії в аеропорті «Шереметьєво» столиці Москви

Також офіційно заявляли про сім потерпілих, із яких принаймні двоє перебувають у тяжкому чи й украй тяжкому стані, з опіками і отруєнням продуктами горіння. За іншими повідомленнями, до лікарів за наслідками катастрофи звернулися 19 осіб.

Пасажирський літак російської моделі «Сухой Суперджет-100» (SSJ-100) авіакомпанії «Аерофлот», що вилетів із Москви рейсом до Мурманська з 78 людьми на борту, майже відразу після злету запросив аварійну посадку, після того радіозв’язок із ним зник.

Літак, грубо приземлившись, кілька разів ударився об поверхню злітно-посадкової смуги, пошкодив шасі і спалахнув. Хвостова частина літака повністю згоріла. Саме пожежа і стала причиною загибелі людей.

Джерело: Радіо Свобода