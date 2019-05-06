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    Моторошне відео з місця трагедії. Як виглядають наслідки авіакатастрофи в «Шереметьєво»

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    На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п&rsquo;ять членів екіпажу - Моторошне відео з місця трагедії. Як виглядають наслідки авіакатастрофи в «Шереметьєво»
    На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу

    У Росії офіційно підтвердили загибель 41 людини внаслідок аварії літака, що зазнав аварії в аеропорті «Шереметьєво» столиці Москви

    Також офіційно заявляли про сім потерпілих, із яких принаймні двоє перебувають у тяжкому чи й украй тяжкому стані, з опіками і отруєнням продуктами горіння. За іншими повідомленнями, до лікарів за наслідками катастрофи звернулися 19 осіб.

    Пасажирський літак російської моделі «Сухой Суперджет-100» (SSJ-100) авіакомпанії «Аерофлот», що вилетів із Москви рейсом до Мурманська з 78 людьми на борту, майже відразу після злету запросив аварійну посадку, після того радіозв’язок із ним зник.

    Літак, грубо приземлившись, кілька разів ударився об поверхню злітно-посадкової смуги, пошкодив шасі і спалахнув. Хвостова частина літака повністю згоріла. Саме пожежа і стала причиною загибелі людей.

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    Як повідомили в МЗС, серед постраждалих в «Шереметьєво» була українка.

    Нагадаємо, 5 травня повітряне судно, що слідувало сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснило аварійну посадку на злітно-посадкову смугу аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

    На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

    СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

    За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

    Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.

    Джерело: Радіо Свобода

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