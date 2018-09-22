  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Авіакомпанія Lufthansa наливатиме пиво в літаках на честь «Октоберфесту»

    • Розсилка
    Авіакомпанія Lufthansa наливатиме пиво в літаках на честь «Октоберфесту»
    Фото: Lufthansa

    Персонал на літаках буде вдягнений у традиційні баварські костюми

    Німецька авіакомпанія Lufthansa розливатиме пасажирам бізнес-класу пиво у літаках з 19 вересня до 7 жовтня на честь святкування традиційного фестивалю у Мюнхені - «Октоберфесту».

    Про це повідомляє прес-служба компанії.

    Зазначається, що можливість замовити пиво у вказаний період буде у пасажирів рейсів з Мюнхена до Нью-Йорка, Шанхая, Сінгапура, Амстердама, Генуї, Бонна, Берліна, Кельна, Пізи, Ряшіва, Люксембурга, Кальярі та Тімішоари.

    9_10

    У компанії розповіли, що встановили у бочки з пивом спеціальні клапани, які дозволять розливати пиво на великій висоті.

    Крім того, персонал на літаках цих рейсів буде вдягнений у традиційні баварські костюми, які зокрема використовуються під час «Октоберфесту».

    Як повідомляв «Главком», у Німеччині стартував найбільший пивний фестиваль світу «Октоберфест». Фестиваль проводиться з 1810 року.

    Читайте також
    Німеччина алкоголь літак авіаперевезення фестиваль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ