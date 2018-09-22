Авіакомпанія Lufthansa наливатиме пиво в літаках на честь «Октоберфесту»



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Фото: Lufthansa

Персонал на літаках буде вдягнений у традиційні баварські костюми

Німецька авіакомпанія Lufthansa розливатиме пасажирам бізнес-класу пиво у літаках з 19 вересня до 7 жовтня на честь святкування традиційного фестивалю у Мюнхені - «Октоберфесту».

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що можливість замовити пиво у вказаний період буде у пасажирів рейсів з Мюнхена до Нью-Йорка, Шанхая, Сінгапура, Амстердама, Генуї, Бонна, Берліна, Кельна, Пізи, Ряшіва, Люксембурга, Кальярі та Тімішоари.

У компанії розповіли, що встановили у бочки з пивом спеціальні клапани, які дозволять розливати пиво на великій висоті.

Крім того, персонал на літаках цих рейсів буде вдягнений у традиційні баварські костюми, які зокрема використовуються під час «Октоберфесту».

Як повідомляв «Главком», у Німеччині стартував найбільший пивний фестиваль світу «Октоберфест». Фестиваль проводиться з 1810 року.