«АВК» банкрут: суд розпочав ліквідаційну процедуру компанії
У 2019 році російський «Сбербанк» відсудив у АВК кондитерську фабрику в окупованому Донецьку
Господарський суд Донецької області визнав ПрАТ «АВК» банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру. Активи та пасиви компанії будуть розподілені відповідно до вимог позивачів-кредиторів, повідомляє «24 канал».
Судові органи, ще у жовтні 2016 році відкрили справу №905/2852/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «АВК».
У липні 2021 року суд дійшов висновку щодо доцільності введення процедури ліквідації та визнання боржника банкрутом.
У вересні минулого року Верховний Суд України вніс зміни в реєстр вимог кредиторів ПрАТ «АВК», зафіксувавши борги кондитерської компанії перед:
Промінвестбанком – на 1,34 мільярда гривень;
Сбербанком – на 1,2 мільярда гривень;
Райффайзен Банком – на 356,7 мільйона гривень;
Всеукраїнським банком розвитку – на 291,3 мільйона гривень;
Крім цього відома українська кондитерська компанія має ряд кредитів, які були взяті під заставу її майна, зокрема у:
Промінвестбанку – 489,3 мільйона гривень;
Сбербанку – 442,3 мільйона гривень;
Всеукраїнському банку розвитку — на 199,5 мільйона гривень;
Райффайзен Банку – 42,5 мільйона гривень;
У 2019 році російський «Сбербанк» відсудив у АВК кондитерську фабрику в окупованому Донецьку, а рік до того АВК позбулась фабрики на Закарпатті, яка також перейшла російському банку.
Також у 2018 році російський банк «Промінвестбанк», який належить російській державній корпорації «Внєшекономбанк», відсудив у АВК завод в Дніпрі за боргові зобов'язання у розмірі 1,37 мільярда гривень.
Основними акціонерами АВК були Володимир Авраменко та Валерій Кравець, який за часів експрезидента-втікача Януковича був міністром сільського господарства в Криму. За даними ЗМІ Валерій Кравець продовжував продавати на окупованому Донбасі солодощі ТМ «АВК» навіть після початку АТО.
Після розголосу в українських ЗМІ про роботу кондитерської фабрики АВК на окупованих територіях, Валерій Кравець провів ребрендинг і продовжує виробництво солодощів у, так званій, «ДНР» під торговою маркою «Лаконд».
Як писав «Главком», українська кондитерська компанія «АВК» припинила поставки цукерок німецькому партнеру Dovgan GmbH – через те, що фірма пропагувала на обгортках солодощів Чемпіонат світу з футболу, який відбувається у Росії.