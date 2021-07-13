«АВК» банкрут: суд розпочав ліквідаційну процедуру компанії

У липні 2021 року суд дійшов висновку щодо доцільності введення процедури ліквідації та визнання боржника банкрутом

У 2019 році російський «Сбербанк» відсудив у АВК кондитерську фабрику в окупованому Донецьку

Господарський суд Донецької області визнав ПрАТ «АВК» банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру. Активи та пасиви компанії будуть розподілені відповідно до вимог позивачів-кредиторів, повідомляє «24 канал».

Судові органи, ще у жовтні 2016 році відкрили справу №905/2852/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «АВК».

У липні 2021 року суд дійшов висновку щодо доцільності введення процедури ліквідації та визнання боржника банкрутом.

У вересні минулого року Верховний Суд України вніс зміни в реєстр вимог кредиторів ПрАТ «АВК», зафіксувавши борги кондитерської компанії перед:

Промінвестбанком – на 1,34 мільярда гривень;

Сбербанком – на 1,2 мільярда гривень;

Райффайзен Банком – на 356,7 мільйона гривень;

Всеукраїнським банком розвитку – на 291,3 мільйона гривень;

Крім цього відома українська кондитерська компанія має ряд кредитів, які були взяті під заставу її майна, зокрема у:

Промінвестбанку – 489,3 мільйона гривень;

Сбербанку – 442,3 мільйона гривень;

Всеукраїнському банку розвитку — на 199,5 мільйона гривень;

Райффайзен Банку – 42,5 мільйона гривень;

Засновником та власником збанкрутілої кондитерської компанії є колишній нардеп Володимир Авраменко. До початку російської агресії в Україні у 2014 році майже 70% прибутків АВК забезпечував російський ринок. Вироби компанії займали 6% ринку шоколадної продукції РФ. Після введення Росією торгового ембарго у 2014 році АВК офіційно повністю втратила нішу на російському ринку солодощів.Російський бізнес відсудив кондитерські фабрики АВК

У 2019 році російський «Сбербанк» відсудив у АВК кондитерську фабрику в окупованому Донецьку, а рік до того АВК позбулась фабрики на Закарпатті, яка також перейшла російському банку.

Також у 2018 році російський банк «Промінвестбанк», який належить російській державній корпорації «Внєшекономбанк», відсудив у АВК завод в Дніпрі за боргові зобов'язання у розмірі 1,37 мільярда гривень.

Основними акціонерами АВК були Володимир Авраменко та Валерій Кравець, який за часів експрезидента-втікача Януковича був міністром сільського господарства в Криму. За даними ЗМІ Валерій Кравець продовжував продавати на окупованому Донбасі солодощі ТМ «АВК» навіть після початку АТО.

Після розголосу в українських ЗМІ про роботу кондитерської фабрики АВК на окупованих територіях, Валерій Кравець провів ребрендинг і продовжує виробництво солодощів у, так званій, «ДНР» під торговою маркою «Лаконд».

Як писав «Главком», українська кондитерська компанія «АВК» припинила поставки цукерок німецькому партнеру Dovgan GmbH – через те, що фірма пропагувала на обгортках солодощів Чемпіонат світу з футболу, який відбувається у Росії.