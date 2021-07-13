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    Рада схвалила закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів з правками Зеленського

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    Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) &ndash; це орган, покликаний обирати суддів в судову систему України на підставі конкурсного відбору - Рада схвалила закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів з правками Зеленського
    Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) – це орган, покликаний обирати суддів в судову систему України на підставі конкурсного відбору
    Фото з відкритих джерел

    Президент надав до законопроєкту шість пропозицій

    Верховна Рада підтримала з пропозиціями президента України Володимира Зеленського законопроєкт №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС). Відповідне рішення підтримали 305 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

    Президент надав до законопроєкту шість пропозицій.

    У законі передбачили, що тепер ВККСУ може розпочати роботу, якщо до її складу призначено мінімум 11 членів із 16 (так було у проголосованій редакції), однак мінімум шість з них має бути з-поміж суддів чи суддів у відставці.

    З тексту документу виключили можливість конкурсної комісії та її членів залучати до роботи КК експертів і фахівців. Прибрали також положення про право їхнього доступу до всіх документів та інформації, що надається кандидатами. Однак на запит члена комісії до її роботи можуть залучатися помічники та перекладачі.

    Змін зазнали і положення про виконання повноважень головою Вищої ради правосуддя у процедурах формування конкурсної комісії - надсилання звернень до суб’єктів формування, підписання рішення про формування першого складу. Такі повноваження надали не тільки голові ВРП, але і виконуючому його обов'язки (у разі відсутності голови, як є станом на зараз).

    Із закону виключили положення про паритетність представників Ради суддів і міжнародних експертів при прийнятті Конкурсною комісією рішення (так звана «формула 2+2»).

    У документі прописали визначальний голос міжнародних експертів. Тобто, тепер рішення КК вважається прийнятим, якщо з чотирьох (чи більше) членів «за» проголосувало мінімум два міжнародних експерта. При розподілі голосів три на три перевагу має рішення, за яке проголосувала «трійка», у склад якої входять мінімум два міжнародних експерти.

    Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) – це орган, покликаний обирати суддів в судову систему України на підставі конкурсного відбору.

    Минулого тижня президент Володимир Зеленський наклав вето на закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і подав свої пропозиції до документа.

    29 червня Рада прийняла законопроєкт №3711-Д, який передбачає зміни до закону про судоустрій і статус суддів, згідно з яким планується перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів при вирішальній ролі міжнародних експертів.

    Теги: Верховна Рада суд конкурс судова реформа закон суддя президент правосуддя
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    Рада схвалила закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів з правками Зеленського