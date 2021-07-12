У Запоріжжі водійку електросамоката оштрафували на 127 тис. грн

Суд оштрафував водійку за наїзд на пішохода на тротуарі

У Запоріжжі водійку електросамоката оштрафували на 127 тисяч гривень за наїзд на пішохода на тротуарі. Відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд, повідомляє видання «Я і Закон».

Суд визнав електросамокат транспортним засобом, який призначено для перевезення людей і (або) багажу, із встановленим на ньому спеціальним обладнанням чи механізмами. Водночас Правила дорожнього руху забороняють їздити транспортним засобам по тротуарах і пішохідних доріжках.

У цьому зв'язку суд виніс обвинувальний вирок і визнав водійку самоката винною у порушенні чинних правил їзди на транспорті. Її засудили на один рік позбавлення волі, але покарання замінили відбуванням випробувального терміну на один рік.

Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов і стягнув з обвинуваченої 127 тисяч гривень штрафу, з яких – 102 тисячі гривень як компенсація матеріального збитку, 23 тисячі гривень – моральної шкоди, і 2 тисячі гривень – витрати на юридичну допомогу.

Відзначається, що інцидент стався в червні 2020 року. Водійка електросамоката Хіаоmі Мі Electiric Scooter М365 рухалася по тротуару і збила пішохода. Через зіткнення пішохід отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

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