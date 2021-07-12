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    У Запоріжжі водійку електросамоката оштрафували на 127 тис. грн

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    Водійка електросамоката Хіаоmі Мі Electiric Scooter М365 рухалася по тротуару і збила пішохода - У Запоріжжі водійку електросамоката оштрафували на 127 тис. грн
    Водійка електросамоката Хіаоmі Мі Electiric Scooter М365 рухалася по тротуару і збила пішохода
    Фото з відкритих джерел

    Суд оштрафував водійку за наїзд на пішохода на тротуарі

    У Запоріжжі водійку електросамоката оштрафували на 127 тисяч гривень за наїзд на пішохода на тротуарі. Відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд, повідомляє видання «Я і Закон».

    Суд визнав електросамокат транспортним засобом, який призначено для перевезення людей і (або) багажу, із встановленим на ньому спеціальним обладнанням чи механізмами. Водночас Правила дорожнього руху забороняють їздити транспортним засобам по тротуарах і пішохідних доріжках.

    У цьому зв'язку суд виніс обвинувальний вирок і визнав водійку самоката винною у порушенні чинних правил їзди на транспорті. Її засудили на один рік позбавлення волі, але покарання замінили відбуванням випробувального терміну на один рік.

    Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов і стягнув з обвинуваченої 127 тисяч гривень штрафу, з яких – 102 тисячі гривень як компенсація матеріального збитку, 23 тисячі гривень – моральної шкоди, і 2 тисячі гривень – витрати на юридичну допомогу.

    Відзначається, що інцидент стався в червні 2020 року. Водійка електросамоката Хіаоmі Мі Electiric Scooter М365 рухалася по тротуару і збила пішохода. Через зіткнення пішохід отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

    До слова, у Києві набирає популярності сервіс оренди електросамокатів.

    Київ запроваджує правила роботи прокатних електросамокатів.

    У київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколіс та самокатів.

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    Теги: Запоріжжя суд закон транспорт правила безпеки вирок
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    У Запоріжжі водійку електросамоката оштрафували на 127 тис. грн