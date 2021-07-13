Мова замість «язика». Суд позбавив російську статусу регіональної у Миколаєві

Сьогодні досі залишаються в силі рішення про регіональний статус мов Дніпропетровської та Луганської обласної ради, а також в окремих громадах Одеської та Закарпатської областей

Російська мова стала «регіональною» у Миколаєві ще у 2012 році

Миколаївський окружний адміністративний суд скасував регіональний статус російської мови в Миколаєві. Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

За його словами, міська рада не змогла у встановлений термін переглянути своє рішення. Отже, суд визнав недійсним і скасував рішення міської ради Миколаєва про надання російській мові статусу регіональної. Місцеві депутати мали переглянути рішення протягом шести місяців з дня набрання чинності мовного закону.

«Сподіваюся, що найближчим часом депутати затвердять міську програму розвитку української мови як державної, запрацюють безкоштовні курси з вивчення української мови, а також буде призначений профільний заступник міського голови з питань мовної політики», – зазначив Кремінь.

Водночас на сьогодні досі в силі залишаються рішення про регіональний статус мов Дніпропетровської та Луганської обласної ради, а також в окремих громадах Одеської та Закарпатської областей.

Раніше Миколаївська міськрада не змогла забрати в російської мови статус регіональної. Тоді для ухвалення рішення не вистачило 5 голосів.

Додамо, що на початку лютого міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич на сесії міськради перекладав українською виступ місцевого депутата від «ОПЗЖ» Владислава Чайки. Той почав говорити російською, а на зауваження заявив, що «займається економікою, а не політикою». Сєнкевич нагадав йому, що згідно із законом про державну мову посадовці мають говорити державною мовою під час виконання службових обов'язків.

Також Кремінь повідомляв, що у Запорізькій області російську мову позбавили статусу регіональної.

З 16 січня українська мова стала мовою обслуговування споживачів в Україні як єдина державна. Так, з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування мала перейти на українську мову, обслуговування будь-якою іншою мовою може здійснюватися лише на прохання клієнта.

Тим часом влада Харкова збирається через суд повернути російській мові статус регіональної.







