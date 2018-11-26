«Російське питання» на Радбезі ООН визначить подальші дії світу — Чубаров



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Україні і деяким нашим найближчим друзям треба докласти неймовірних зусиль, щоб, як мінімум, деякі нові санкції були зараз задіяні (проти Росії. - ред.) з боку Європейського Союзу», - зазначив Рефат Чубаров

«Зрозуміло, що до чого б не прийшла більшість учасників засідання Ради безпеки, Росія накладатиме вето на будь-які рішення, що їй не сподобаються», - сказав Чубаров

Росія, скоріш за все, застосує право вето на будь-яке невигідне їй рішення Ради безпеки ООН щодо ситуації в Азовському морі, але саме обговорення питання визначить напрям подальших дій світової спільноти. Таку думку висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров.

«При всій повазі до ООН ми розуміємо, що там є механізм ветування з боку постійних членів Радбезу, і зрозуміло, що до чого б не прийшла більшість учасників засідання Ради безпеки, Росія накладатиме вето на будь-які рішення, що їй не сподобаються. Але, тим не менш, саме обговорення (дій Росії в Азовському морі — ред.), я думаю, встановить якийсь напрямок подальших дій з боку міжнародних організацій, і не лише ООН, а також з боку урядів і парламентів конкретних країн», - сказав Чубаров.

На думку голови Меджлісу, Україні слід посилювати зусилля щодо впливу на Росію в межах Європейського Союзу. У цьому контексті він нагадав, що Європарламент нещодавно прийняв спеціальну резолюцію щодо мілітаризації Азовського моря з боку Російської Федерації.

«Я думаю, що треба докласти неймовірних зусиль Україні і деяким нашим найближчим друзям, щоб, як мінімум, деякі нові санкції були зараз задіяні (проти Росії. - ред.) з боку Європейського Союзу», - зазначив Чубаров.

На його думку, ще одним варіантом впливу на Росію з метою деескалації конфлікту могла б бути заборона на відвідування морських портів Росії в Чорному і Азовському морі принаймні з боку країн-членів ЄС.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

За даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

ЗМІ опублікували аудіозаписи, на яких чути, як російські військові вимагали від українських моряків у Азовському морі виходити на палуби кораблів із піднятими руками, інакше погрожували стріляти на ураження.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.