Шмигаль озвучив умови отримання траншу від ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр зазначив, що загалом всі умови ЄС можна поділити на чотири блоки

Програма макрофінансової допомоги передбачає виплату двох траншів по 600 млн євро кожен

Для отримання другої частини макрофінансової допомоги від Європейського союзу Україні необхідно виконати спеціальні вимог. Лише після цього Україна отримає транш у розмірі 600 млн євро.

Про це на брифінгу у Брюсселі заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, ЄС висунув наступні умови:

управління державними закупівлями та корпоратизація керуючої ради;

реформа податкової та митної адміністрації, шляхом проведення відкритих конкурсів;

запровадження IT-рішень;

реформа й вдосконалення системи моніторингу ПДВ;

продовження реформи державної служби;

покращення бізнес-клімату;

продовження розширення повноважень приватних виконавців;

питання післясудового врегулювання спорів;

поетапна ліквідація існуючої Державної фіскальної служби;

секторальні реформи та державні підприємства.

Прем'єр зазначив, що загалом всі умови можна поділити на чотири блоки. Крім того, в Україні в рамках програми співпраці з ЄС планують створити комісію з питань етики судів. Участь у створенні цієї комісії братимуть міжнародні експерти.

«По судовій системі передбачається міжнародна участь. Що стосується судової реформи – це реформа Вищого адміністративного суду України, реформа кваліфікаційної комісії та створення комісії з питань етики з міжнародною участю», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Виділені кошти – це найбільший транш Єврокомісії в межах «виняткової» програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн.

Меморандум і кредитну угоду сторони підписали у Брюсселі 23 липня. Програма макрофінансової допомоги триватиме 12 місяців і передбачатиме виплату двох траншів по 600 млн євро кожен.

Як відомо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер, 23 липня, вирушив до Брюсселя, де мав провести зустрічі, перемовини та підписати важливі документи з європейськими посадовцями.

Джерело: РБК-Україна