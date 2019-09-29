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    У світі

    Польща виділила понад $1 млн на гумдопомогу мешканцям Донбасу

    • Розсилка
    Польща виділила понад $1 млн на гумдопомогу мешканцям Донбасу

    Допомогу будуть надавати найбільш вразливим мешканцям Донецької та Луганської областей

    Польща перерахувала Управлінню з координації гуманітарних питань ООН понад мільйон доларів на допомогу жителям непідконтрольного Донбасу.

    Про це повідомило представництво Польщі при ООН у Twitter.

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    Зазначається, що допомогу будуть надавати найбільш вразливим мешканцям Донецької та Луганської областей, зокрема літнім людям та людям з інвалідністю.

    Нагадаємо, що на відновлення інфраструктури хоча б прифронтових районів Донбасу не вистачить навіть двох річних бюджетів Міністерства інфраструктури України.

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    Донбас Польща ООН гуманітарна допомога
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