Польща виділила понад $1 млн на гумдопомогу мешканцям Донбасу



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Допомогу будуть надавати найбільш вразливим мешканцям Донецької та Луганської областей

Польща перерахувала Управлінню з координації гуманітарних питань ООН понад мільйон доларів на допомогу жителям непідконтрольного Донбасу.

Про це повідомило представництво Польщі при ООН у Twitter.

Зазначається, що допомогу будуть надавати найбільш вразливим мешканцям Донецької та Луганської областей, зокрема літнім людям та людям з інвалідністю.

Нагадаємо, що на відновлення інфраструктури хоча б прифронтових районів Донбасу не вистачить навіть двох річних бюджетів Міністерства інфраструктури України.