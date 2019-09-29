Польща виділила понад $1 млн на гумдопомогу мешканцям Донбасу
Допомогу будуть надавати найбільш вразливим мешканцям Донецької та Луганської областей
Польща перерахувала Управлінню з координації гуманітарних питань ООН понад мільйон доларів на допомогу жителям непідконтрольного Донбасу.
Про це повідомило представництво Польщі при ООН у Twitter.
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Зазначається, що допомогу будуть надавати найбільш вразливим мешканцям Донецької та Луганської областей, зокрема літнім людям та людям з інвалідністю.
Thank you @UNOCHA and @OCHA_Ukraine for giving us the opportunity to act! @polskapomoc #CBPFs #Ukraine #PolishAid https://t.co/k9JnqJXnm7— PL in UN Geneva (@PLMissionGeneva) September 27, 2019
Нагадаємо, що на відновлення інфраструктури хоча б прифронтових районів Донбасу не вистачить навіть двох річних бюджетів Міністерства інфраструктури України.