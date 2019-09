Польща виділила понад $1 млн на гумдопомогу мешканцям Донбасу

Допомогу будуть надавати найбільш вразливим мешканцям Донецької та Луганської областей

Польща перерахувала Управлінню з координації гуманітарних питань ООН понад мільйон доларів на допомогу жителям непідконтрольного Донбасу.

Про це повідомило представництво Польщі при ООН у Twitter.

Зазначається, що допомогу будуть надавати найбільш вразливим мешканцям Донецької та Луганської областей, зокрема літнім людям та людям з інвалідністю.

Thank you @UNOCHA and @OCHA_Ukraine for giving us the opportunity to act! @polskapomoc #CBPFs #Ukraine #PolishAid https://t.co/k9JnqJXnm7