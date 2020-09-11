ЄС виділив понад 1 мільярд євро на розробку вакцини від Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Як тільки буде досягнута угода, проект поправок до бюджету вступить в силу

Гроші підуть на боротьбу з епідемією нового коронавірусу

Рада Європейського союзу схвалила виділення 6,2 млрд євро в бюджеті ЄС на 2020 рік для усунення наслідків кризи COVID-19. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

У переглянутому бюджеті збільшуються виплати Інструменту екстреної підтримки (ESI) на 1,09 млрд євро з метою забезпечити розробку і впровадження вакцини COVID-19. Європейська комісія буде використовувати ці гроші в якості передоплати для попереднього замовлення доз вакцини.

Проект поправок до бюджету також збільшує виплати на 5,1 мільярда євро для інвестиційної ініціативи Corona Response Investment Initiative (CRII) і Corona Response Investment Initiative Plus (CRII +).

Очікується, що на пленарному засіданні 14-17 вересня 2020 року Європейський парламент узгодить свою позицію щодо проекту внесення поправок в проект змін до бюджету. Як тільки буде досягнута угода, проект поправок до бюджету вступить в силу.

До слова, Міністерство охорони здоров’я опублікувало інфографіку щодо кількості наявних вакцин в Україні.

Між іншим, відомий інфекціоніст розвіяв сподівання на швидку появу вакцини від коронавірусу. За словами Андрія Александріна, світові фармацевтичні виробники тільки анонсують появу вакцини у найближчі місяці: у Німеччині обіцяють вже в кінці 2020 року, китайська вакцина знаходиться на останній фазі тестування. Але це все, на його думку, лише задля того, щоб заробити грошей.

Разом з тим у МОЗ розповіли, коли в Україні може з’явитися вакцина від Covid-19.