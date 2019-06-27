Автоконцерн Ford скоротить 12 тисяч співробітників у Європі



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До початку 2021 року в автоконцерну залишаться 18 підприємств у Європі

Основні зміни торкнуться Великобританії, Німеччини, Росії та Франції

Американський автоконцерн Ford оголосив про закриття низки підприємств і скорочення 12 тисяч робочих місць.

Як повідомляється на сайті виробника, у четвер, 27 червня, основні зміни торкнуться Великобританії, Німеччини, Росії та Франції.

Тож Ford закриє або продасть шість належать компанії виробництв у Європі. Йдеться про закриття підприємств з виробництва двигунів у Бридженді (Південний Уельс) і зчеплень у Франції. Припинять роботу три заводи в російських Набережних Челнах, Санкт-Петербурзі і Єлабузі, а також про продаж виробництва трансмісій в Словаччині.

Отже, планується, що до початку 2021 року в автоконцерну залишаться 18 підприємств у Європі.

Ford у рамках своєї нової європейської стратегії має намір зосередитися на сегменті вантажних автомобілів, де планується «подвоїти рентабельність протягом наступних п'яти років». Крім того, мова йде про розробку нових моделей легкових машин, включаючи електромобілі. Третім напрямком діяльності концерну в Європі стане імпорт низки моделей, включаючи Mustang і Explorer.

Нова європейська бізнес-модель автоконцерну вступає в силу з 1 липня.

Раніше повідомлялося, що Ford закриває завод у Британії через Brexit.