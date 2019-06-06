Ford закриває завод у Британії через Brexit



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Йдеться про завод двигунів в Уельсі

Автовиробник Ford збирається оголосити про закриття свого заводу двигунів у Сполученому королівстві - в місті Брідженді, Уельс.

Про це повідомляє джерело Reuters.

Інформагентство зазначає, що такий крок стане ударом для британської автомобільної промисловості. Наразі на цьому заводі працює понад дві тисячі людей.

Ознайомлене із ситуацією джерело на умовах анонімності зазначає, що оголошення про закриття заводу очікується в четвер, 6 червня. Цього дня відбудеться зустріч чиновників союзу Unite з американським автовиробником.

У прес-службі автомобільної команії відмовилися від коментарів з цього приводу. Проте раніше в компанії попереджали, що заводи в Британії можуть зіткнутися з тарифами на 1 млрд доларів у випадку так званого жорсткого Brexit.

У Британії на сьогодні Ford має два заводи - у Брідженді та Дагенхемі. Тут виготовляється близько 1,3 мільйона двигунів.

Компанія Ford вже оголосила про скорочення робочих місць у Німеччині. Це другий за величиною європейський ринок автовиробника.