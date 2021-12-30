Суд відкрив справу «Янукович проти Верховної Ради»

Окружний адміністративний суд Києва відкрив справу за позовом Віктора Януковича до Верховної Ради України

Окружний адміністративний суд Києва відкрив справу за позовом Віктора Януковича до Верховної Ради України

Янукович просить суд встановити відсутність у Ради повноважень на прийняття актів про самоусунення президента

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив справу за позовом експрезидента Віктора Януковича до Верховної ради. Перше засідання призначено на 16 лютого 2022 року, повідомила у Telegram представниця Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря.

«Окружний адміністративний суд м. Києва відкрив провадження за позовом В. Януковича до Верховної Ради України у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента», – зазначила вона.

За словами Совгирі, розгляд справи з викликом сторін призначено на 16 лютого 2022 року. Засідання заплановане на 10:15.

Совгиря нагадала, що Янукович просить суд встановити відсутність у Ради повноважень на прийняття актів про самоусунення президента України.

«В ухвалі суду зазначено, що адресою для листування з позивачем (Януковичем, – ред.) є місто Ростов-на-Дону (Російська Федерація)», – уточнила представниця Ради в Конституційному суді.

Раніше повідомлялося, що київський суд опинився на роздоріжжі через позов експрезидента-втікача.

Також представниця парламенту у Конституційному суді Ольга Совгиря заявиляла, що Віктор Янукович подав свій позов проти Верховної Ради не у той суд, що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову.

22 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила постанову «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень».

23 лютого парламент прийняв постанову «Про покладання на голову Верховної Ради України обов'язків Президента України згідно зі статтею 112 Конституції України».

Також Янукович домігся розгляду скарги проти України у ЄСПЛ. Раніше суд заочно арештував Януковича у справі Межигір’я.

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