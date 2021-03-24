«Харківські угоди». Азарову оголошено підозру в держзраді

Слідство встановило, що Азаров сприяв реалізації інтересів РФ під час усіх стадій погодження «Харківських угод»

Слідчим Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову у вчиненні останнім державної зради за попередньою змовою групою осіб. Справа стосується сприянню окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зміст та умови Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України були нав’язані президентом РФ Дмитром Медвєдєвим тодішньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову в Москві о другій годині ночі 21 квітня 2010 року, напередодні її підписання.

«Достовірно розуміючи наслідки підписання вказаної угоди для України, колишній прем’єр-міністр України виконав відведену йому роль у вчиненні злочину, а саме – забезпечив візування та погодження проєкту документів з боку відповідних посадових осіб (міністрів, керівників правоохоронних органів, та від імені Кабінету міністрів України), сприяв реалізації інтересів РФ під час усіх стадій погодження проєкту угоди аж до її імплементації», – зазначається в повідомленні ДБР.

Слідство здобуло оригінали документів, які свідчать про свідомі дії колишнього Азарова на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України. У подальшому це призвело до окупації Криму Російською Федерацією.

Зазначені дії вчинялись за попередньою змовою групою осіб із тодішнім президентом України Віктором Януковичем, який на даний час переховується від органу досудового розслідування в Росії.

У відповідності до законодавства підозра надіслана Миколі Азарову за останнім відомим місцем його проживання.

У ДБР нагадали, що притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення державної зради не має строків давності. У січні 2021 року ДБР вже повідомило про підозру у вчиненні державної зради колишньому президенту Віктору Януковичу (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року президенти України і Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали так звані «Харківські угоди» про продовження на 25 років базування Чорноморського флоту в Криму в обмін на надання Україні стодоларової знижки на газ.

Верховна Рада ратифікувала ці угоди 27 квітня 2010 року. Після окупації Криму Держдума РФ в односторонньому порядку розірвала ці угоди.

11 березня 2021 року на засіданні РНБО було прийнято рішення перевірити мотивацію депутатів, які голосували за «Харківські угоди».

12 березня головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки.

16 березня СБУ провела обшуки у парламенті, уряді, МЗС і РНБО, які були залучені до підготовки та ратифікації так званих Харківських угод.

У Верховній Раді запропонували законодавчо денонсувати «Харківські угоди».