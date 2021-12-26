Столичний суддя розцінив допис Шабуніна як погрозу вбивством

Суддя Окружного адміністративного суду Києва Олексій Огурцов вважає, що на нього чиниться не лише тиск, а й певні насильницькі дії.

Суддя Окружного адмінсуду Києва Олексій Огурцов поскаржився Вищій раді правосуддя на дії антикорупційного діяча

Суддя Окружного адміністративного суду Києва Олексій Огурцов повідомив про втручання у його суддівську діяльність. Про це пише «Главком» з посиланням на лист служителя Феміди, який 23 грудня надійшов до Вищої ради правосуддя.

Суддя вказав, що до нього потрапила адмінсправа, предметом якої є розгляд порядку роботи конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. При цьому 15 грудня вийшов допис у Facebook керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, в якому він, на думку служителя Феміди, буцімто погрожує йому розправою, якщо винесене рішення у справі не буде відповідати суб’єктивному баченню антикорупційного діяча.

Наводимо уривок з допису Шабініна, який процитував суддя Огурцов: «І якщо суд таки знесе конкурс, то всі точно знатимуть, що це було рішення саме Зеленського/Єрмака. З усіма витікаючими для них і, на жаль, для України наслідками. Коли, не приведи Боже, ці наслідки настануть, Вовк (та суддя Огурцов) мають в офлайні відчути реакцію українців. Втекти за кордон (навіть в ЄС) через санкції вони вже не зможуть. Як і не зможуть скористатися грошима на рахунках. Тож фізично і Вовк, і Огурцов будуть в Україні, де ніяка приватна армійка Коломойського чи мусора Татарова не захистять їх від розгніваних українців. Особливо від ветеранів, побратими яких залишаться на фронті без такої потрібної американської зброї».

Скріншот допису Віталія Шабуніна у Facebook

Суддя Окружного адмінсуду Києва вважає, що таким чином на нього чиниться не лише тиск, а й певні насильницькі дії.

«Ці дії несуть у собі неприховану пряму погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна у зв’язку з моєю діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя», – заявив суддя Огурцов.

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Як повідомляв «Главком», 24 грудня конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) знову не змогла затвердити результати конкурсу, за яким найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.

За визнання Клименка переможцем не знайшлося достатньо голосів.

Під час попереднього засідання комісії детектив НАБУ Олександр Клименко набрав 246 балів, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів. Та затвердити результати відбору комісія не змогла – голоси у повному складі не дали представники Верховної Ради.

Напередодні фінального етапу конкурсу ОАСК ухвалив рішення про скасування порядку роботи конкурсної комісії «у зв'язку зі змінами у законодавстві». Суддя Олексій Огурцов послався на неіснуючу норму закону, а також керувався лише однією редакцією закону від 2015 року, ігноруючи зміни. За оновленою редакцією було обрано попереднього керівника САП Назара Холодницького. Тоді результати конкурсу оскаржували в ОАСК, проте суд Вовка не побачив у нормах юридичної колізії.

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До слова, посли G7 розчаровані зривом відбору керівника антикорупційної прокуратури.