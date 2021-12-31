Розгін Євромайдану. Посадовець Януковича пішов у суд, але спіймав облизня

За час акції-протесту в Києві протягом грудня 2013 року-лютого 2014 року постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули.

За час акції-протесту в Києві протягом грудня 2013 року-лютого 2014 року постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули.

Колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимир Сівкович підозрюється у перевищенні службових повноважень

Печерський районний суд Києва відмовився звільняти від кримінальної відповідальності колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимира Сівковича, підозрюваного у розгоні Євромайдану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 23 грудня.

Захисник експосадовця звернувся до суду з клопотанням про його звільнення від кримінальної відповідальності на підставі Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань». У тексті клопотання сказано, що Володимир Сівкович підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (ч. ч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України), пов’язаного з масовими акціями протесту, які мали місце в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року у Києві. При цьому, як стверджував захисник, положення закону про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування передбачають, що підозрювані особи за ст. 365 КК України, підлягають звільненню від кримінальної відповідальності.

Водночас прокурор просив відмовити у задоволенні клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.

Володимир Сівкович на час розгону Євромайдану працював заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони

Як з’ясував суд, 22 січня 2014 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань». Він передбачав звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які є підозрюваними або обвинуваченими у вчиненні злочинів в період з 21 листопада по 26 грудня 2013 року, пов’язаних з масовими акціями протесту.

При цьому суд наголосив: вказаний закон, до його апелював захисник експосадовця часів Януковича, втратив чинність 28 лютого 2014 року. Відповідно, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Нагадаємо, за версією слідства, до організації розгону Євромайдану причетні тодішні секретар Радбезу Андрій Клюєв, його заступник Володимир Сівкович, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, його заступник Сергій Ратушняк, начальник київської міліції Валерій Коряк.

У грудні 2013 року тодішній президент Віктор Янукович відсторонив від посад заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича та голову Київської міської державної адміністрації Олександра Попова за клопотаннями генеральної прокуратури у зв’язку з підозрою у причетності зазначених посадових осіб до порушення конституційних прав громадян, які 30 листопада 2013 року перебували на Майдані Незалежності у Києві.

1 червня 2021 року стало відомо, що суд виніс перший вирок беркутівцям за розгін Євромайдану 30 листопада 2013 року. Двох ексспівробітників «Беркуту» засудили до трьох років ув’язнення.

Довідково. 21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними генпрокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.