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    Azur Air буде літати з України на Кубу

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    Azur Air буде літати з України на Кубу

    У парку Azur Air Ukraine є кілька Boeing 767-300ER, дальність яких дозволяє здійснювати польоти з Києва на Кубу без виконання проміжної посадки на дозаправку

    Гендиректор Azur Air Ukraine Карен Антонов анонсував запуск рейсів авіакомпанії з України в курортне місто Варадеро на острові Куба спільно в туроператором ANEX Tour.

    Згідно з даними системи бронювання туроператора, польоти будуть виконуватися з Києва з 25 жовтня по 10 квітня 2020 року один раз в 10 днів, пише avianews.com.

    Azur Air Ukraine вже подала до Державіаслужби заявку на отримання прав на виконання регулярних рейсів Київ-Варадеро з 1 липня з частотою два рази на тиждень. Запит авіакомпанії комісія регулятора розгляне на своєму засіданні 27 червня.

    Також авіакомпанія попросила надати їй можливість здійснювати регулярні рейси з Одеси в Даламан, Бодрум, зі Львова в Бондрум, з Харкова в Бодрум, Анталію, з Києва в Ла-Роману і Бангкок.

    У парку Azur Air Ukraine є кілька Boeing 767-300ER, дальність яких дозволяє здійснювати польоти з Києва на Кубу без виконання проміжної посадки на дозаправку.

    В даний час пряме авіасполучення між Україною і Кубою відсутнє. З міст України на острів Свободи можна долетіти з однією пересадкою у крупних хабових аеропортах Європи.

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