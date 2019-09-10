Визволений політв’язень Балух продовжить оскаржувати вирок російського суду



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Володимир Балух

Адвокат колишнього бранця Кремля має намір з’ясувати, на якій підставі Балуха було звільнено в рамках обміну

Сторона захисту звільненого із російського ув’язнення українського активіста Володимира Балуха має намір продовжувати оскарження вироку російського суду. Про це розповіла у коментарі Крим.Реалії адвокат Ольга Дінзе.

«Ми будемо оскаржувати вирок суду в касаційному порядку. Наші дії в цьому напрямку триватимуть. Його участь при цьому необов’язкова. Він сам підпише касаційну скаргу, і ми її надішлемо», – сказала Дінзе.

За її словами, їй також невідомо, на якій саме підставі звільнили Балуха, «і це ще належить з’ясувати».

Як повідомлялось, фермера Балуха затримали у Криму після обшуку у грудні 2016 року. Як стверджували у ФСБ, на горищі його будинку знайшли патрони і тротилові шашки.

У серпні 2017 року проти Балуха відкрили ще одну кримінальну справу – за заявою начальника Роздольненського ізолятора тимчасового тримання Валерія Ткаченка, який стверджував, що активіст його побив. За інформацією захисту українця, Ткаченко сам напав на Балуха, ударив його й образив.

У липні 2018 року за сукупністю двох кримінальних справ Балуха засудили до п'яти років колонії загального режиму і штрафу в розмірі 10 тис. руб. (приблизно 4 тис. грн).

У жовтні так званий Верховний суд в окупованому Криму скоротив строк тюремного ув'язнення Балуха на один місяць.

30 липня Балуха помістили у штрафний ізолятор, ушосте за чотири місяці. Загалом українець провів там приблизно два місяці.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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