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    Політика

    Балух готовий до подальшої боротьби за деокупацію Криму - Чубаров

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    Волождимир Балух після звільнення з російського полону - Балух готовий до подальшої боротьби за деокупацію Криму - Чубаров
    Волождимир Балух після звільнення з російського полону

    Володимир Балух зустрівся із лідерами кримськотатарського народу

    Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та голова Меджлісу Рефат Чубаров зустрілися зі звільненим кримським активістом Володимиром Балухом.

    Про це Чубаров повідомив у Facebook.

    «Радує, що Володимир сповнений сил, життєрадісний і готовий до подальшої боротьби за деокупацію Криму», - написав Чубаров.

    До слова, українському активісту Володимиру Балуху, звільненому 7 вересня під час обміну утримуваними особами у форматі 35 на 35, переселенка з Криму передала нову вишиванку замість вкраденої у нього при етапуванні.

    Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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