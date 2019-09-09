Балух готовий до подальшої боротьби за деокупацію Криму - Чубаров
Володимир Балух зустрівся із лідерами кримськотатарського народу
Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та голова Меджлісу Рефат Чубаров зустрілися зі звільненим кримським активістом Володимиром Балухом.
Про це Чубаров повідомив у Facebook.
«Радує, що Володимир сповнений сил, життєрадісний і готовий до подальшої боротьби за деокупацію Криму», - написав Чубаров.
До слова, українському активісту Володимиру Балуху, звільненому 7 вересня під час обміну утримуваними особами у форматі 35 на 35, переселенка з Криму передала нову вишиванку замість вкраденої у нього при етапуванні.
Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.
Президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.
Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.