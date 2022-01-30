Банк ексдепутата Київської міськради займатиметься азартними іграми

Позитивне рішення ухвалила Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

Приватному акціонерному товариству «Айбокс Банк» (Київ) видано ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор. Таке рішення 27 січня ухвалила Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, повідомляє «Главком».

Також азартна Комісія доручила управлінню ведення реєстрів та переліків після отримання документа, що підтверджує внесення плати за ліцензію, розмістити інформацію на офіційному сайті щодо «Айбокс Банку».

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Додамо, що 18 січня Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей залишила заяву «Айбокс Банку» без розгляду, посилаючись на неповний пакет документів.

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, столичний «Айбокс Банк» належить мешканцю Києва Володимиру Дроботу. Інтереси групи родини Дробот зосереджені у будівництві та фінансовій сфері. Активи групи: «Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій», «Грін Апекс», «Житлосервіс плюс», ПрАТ «Айбокс Банк».

Свого часу Володимир Дробот обирався депутатом Київської міської ради VI скликання.

Як повідомляв «Главком», 2 грудня Кабмін звільнив члена азартної комісії Євгена Гетьмана, якого НАБУ підозрює у хабарництві.

Нагадаємо, Гетьман підозрюється в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 Кримінального Кодексу України). 20 серпня детективи НАБУ викрили його при одержанні неправомірної вигоди за сприяння в наданні дозволів і ліцензій у сфері грального бізнесу в розмірі $90 тис.

За версія слідства, Гетьман вимагав та отримав неправомірну вигоду від нібито представника приватного підприємця за прийняття Комісією рішення в його інтересах. Ішлося про визнання двох готелів у Чернігові та Запоріжжі такими, які можуть організовувати та проводити азартні ігри.

Крім цього, у Гетьмана виявили службову «ксиву», де вказано, що він є помічником начальника Головного управління з оперативних питань СБУ та має звання лейтенанта, а також користується автомобілем Skoda Octavia, який належить СБУ.

Окремо у матеріалах справи фігурують слова обвинуваченого, який вихвалявся, що повністю контролює голову Комісії Івана Рудого, і саме з цією метою сприяв у видачі йому нагородної зброї від Служби безпеки України.

Також, за даними досудового розслідування, підозрюваний член комісії заявляв, що контролює апарат свого відомства та налагодив взаємодію та досяг домовленостей із іншими членами про ухвалення рішень буцімто на комерційній основі. Озвучувалася сума $1 тис. кожному члену комісії за підтримку необхідних питань.