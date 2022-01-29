Нацбанк оштрафував колекторів на мімальну суму через скарги споживачів

Регулятор застосував захід впливу у вигляді штрафу в мінімальному розмірі 51 тис. грн

Національний банк застосував штрафні санкції до колекторської компанії ТОВ «Кредит Нет» за порушення вимог щодо етичної поведінки. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

НБУ виявив факт порушення вимог законодавства щодо взаємодії із споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості з боку ТОВ «Кредит Нет».

Тому регулятор застосував до колектора захід впливу у вигляді штрафу в мінімальному розмірі 51 тис. грн – за порушення вимог щодо етичної поведінки.

ТОВ «Кредит Нет» отримало статус колекторської компанії торік у вересні.

Водночас Нацбанк поновив дію ліцензій двом фінансовим установам: ТОВ «Кредитпромінвест» і ФК «Преміум Актив».

У грудні 2021 року НБУ призупинив ліцензії цих двох компаній через систематичне порушення вимог щодо етичної поведінки.

На сьогодні фінустанови надали регулятору звіти про усунення зазначених порушень. Водночас у разі виявлення фактів порушення вимог щодо етичної поведінки в подальшому до зазначених установ будуть застосовані більш суттєві заходи впливу.

Рішення про накладення штрафу та поновлення ліцензій набирають чинності 31 січня 2022 року.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив такі рішення 28 січня 2022 року.

Як повідомлялося, з 14 липня в Україні по-новому запрацювали фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю.

До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.