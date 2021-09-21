Член Комісії з азартних ігор брав хабарі під прикриттям СБУ? Нові подробиці скандальної справи

Посадовець отримав $90 тис. хабара за сприяння в наданні дозволів і ліцензій у сфері грального бізнесу.

Долари дружини члена азартної комісії лежали в машині СБУ. Нові подробиці «хабарної» справи

Місяць тому корупційну пляму поставив собі новий державний орган – Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей. Її представник Євген Гетьман, за версію Національного антикорупційного бюро, отримав $90 тис. хабара за сприяння в наданні дозволів і ліцензій у сфері грального бізнесу. Крім цього, у Гетьмана виявили службову «ксиву», де вказано, що він є помічником начальника Головного управління з оперативних питань СБУ і має звання лейтенанта, а також користується автомобілем Skoda Octavia, який належить СБУ.

Так-от у машині спецслужби слідчі натрапили на інші цікаві знахідки. Наприклад, це готівка $34,8 тис. і 4 тис. грн. 30 серпня ці кошти арештував Вищий антикорупційний суд. Наразі існує дві версії того, кому належала валюта.

Автором першої є Євген Гальчанський, який працює адвокатом і у суді представляв інтереси дружини підозрюваного Надії Гетьман. Він кинувся рятувати кошти до антикорупційного суду, заявивши, що їхнім власником є його клієнтка. Для правдивості наведених слів захисник скерував слідчого суддю ознайомитися із електронною декларацією за 2020 рік Гетьмана, в якій зазначено, що пані Надія тримає готівкою $43 тис. (сам чиновник вказав $125 тис. готівкою і 1,5 млн грн зарплати). Мовляв, сума знайдених коштів вкладається у відомості декларації.

Та головна заготовка адвоката була озвучена безпосередньо на судовому засіданні: Євген Гетьман возив долари дружини на машині СБУ, оскільки не хотів залишати вдома через плани подружжя виїхати на відпочинок!

Другу версію походження вилучених грошей розповіла детектив Національного антикорупційного бюро України Вікторія Азарян. Вона зазначила, що у протоколі обшуку автомобіля Skoda Octavia наведені слова члена «азартної» Комісії, який зазначив: частина вилучених коштів – його власні заощадження. Решта належить товаришу, який передав їх на зберігання. До речі, під час обшуку ані від підозрюваного, ані від його захисника не надходило заперечень щодо належності виявлених коштів Надії Гетьман.

У підсумку антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання адвоката і, по суті, залишив без змін попередня рішення про арешт, в якому сказано, що $34,8 тис. і 4 тис. грн є спільною сумісною власністю подружжя Гетьманів; арешт накладено з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання за кримінальною статтею (ч. 4 ст. 368 КК України), де посадовець отримав підозру.

Є у цій справі ще деякі моменти, які стосуються фінансів та майна подружжя Гетьманів. По-перше, у суді НАБУ бідкалося, що поки не змогло відшукати всі заощадження сім’ї Гетьманів, які відображено в е-декларації, аби потім ініціювати арешт. Валюти та української гривні точно немає у помешканні Гетьманів, заявило слідство.

Між іншим, захист підозрюваного члена Комісії намагався применшити заможність його сім’ї, наголосивши на неактуальності вказаних у декларації відомостях стосовно грошових активів Євгена Гетьмана та його дружини. Але суд був непохитним: наявність таких грошових активів підвищує ризик можливого переховування підозрюваного посадовця від органів досудового розслідування та суду, а форма їхнього зберігання забезпечує можливість оперативного доступу до них з метою їх використання.

По-друге, в одній із судових ухвал проскочила інформація, що грошову заставу на суму 5 млн грн за Гетьман заплатив адвокат. Нагадаємо, що 22 серпня суд відправив підозрюваного під варту, залишивши йому можливість внести грошову заставу на суму 5 млн грн. Через чотири дні у ЗМІ з’явилося повідомлення, що Євген Гетьман вийшов із СІЗО.

По-третє, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду по-своєму переграла рішення суду першої інстанції щодо арешту двох машин BMW 530i та Nissan Micra, які належать сім’ї Гетьманів. Феміда розтлумачила: не можна повністю арештовувати обидва транспортні засоби, бо вони є спільною сумісною власністю подружжя. Більше того, як пояснила апеляційна інстанція, Кримінально-процесуальний кодекс не передбачає можливості арешту майна інших осіб, в тому числі дружини підозрюваного.

У результаті суд заборонив Євгену Гетьману відчужувати та розпоряджатися частиною його автомобіля BMW530i. Аналогічна заборона стосується й машини Nissan Micra, що є власністю дружини.