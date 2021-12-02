Кабмін звільнив члена азартної комісії, якого НАБУ підозрює у хабарництві

Правоохоронці виявили у Гетьмана службову «ксиву», де вказано, що він є помічником начальника Головного управління з оперативних питань СБУ та має звання лейтенанта

Правоохоронці виявили у Гетьмана службову «ксиву», де вказано, що він є помічником начальника Головного управління з оперативних питань СБУ та має звання лейтенанта

Уряд провів кадрові ротації у Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Сьогодні Кабінет міністрів України провів кадрові ротації у Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеграм-канал нардепа Олексія Гончаренка.

Спочатку було звільнено весь склад азартної комісії на чолі з головою Іваном Рудим. Однак іншим рішенням Кабмін перепризначив голову та чотирьох членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Натомість посаду члена комісії втратив лише Євген Гетьман.

Наразі ж прізвище Гетьмана продовжує висіти на офійному сайті азартної комісії.

Як повідомляв «Главком», Євген Гетьман підозрюється в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 Кримінального Кодексу України). 20 серпня детективи НАБУ викрили його при одержанні неправомірної вигоди за сприяння в наданні дозволів і ліцензій у сфері грального бізнесу в розмірі $90 тис.

За версія слідства, Гетьман вимагав та отримав неправомірну вигоду від нібито представника приватного підприємця за прийняття Комісією рішення в його інтересах. Ішлося про визнання двох готелів у Чернігові та Запоріжжі такими, які можуть організовувати та проводити азартні ігри.

Крім цього, у Гетьмана виявили службову «ксиву», де вказано, що він є помічником начальника Головного управління з оперативних питань СБУ та має звання лейтенанта, а також користується автомобілем Skoda Octavia, який належить СБУ.

Окремо у матеріалах справи фігурують слова обвинуваченого, який вихвалявся, що повністю контролює голову Комісії Івана Рудого, і саме з цією метою сприяв у видачі йому нагородної зброї від Служби безпеки України.

Також, за даними досудового розслідування, підозрюваний член комісії заявляв, що контролює апарат свого відомства та налагодив взаємодію та досяг домовленостей із іншими членами про ухвалення рішень буцімто на комерційній основі. Озвучувалася сума $1 тис. кожному члену комісії за підтримку необхідних питань.