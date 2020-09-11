Банкет під час чуми. Влада яких міст в Україні влаштовує концерти під час пандемії



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Декілька міст України проведуть День міста, але є випадки скасування святкування

Влада міст України у розпал пандемії зібрала жителів на концерт без дотримання жодних карантинних правил

Незважаючи на пандемію коронавірусу влада різних міст України проведуть масові концерти в честь Дня міста. Про це передає «Главком».

Місто Костянтинівка, Донецька область заплатило 1,48 млн грн за виступ столичних зірок Ольги Полякової і Наталії Могилевської. При цьому запрошення лише епатажної Полякової та її шоу-балету коштувало бюджету майже мільйон гривень.

До Дня міста Маріуполя по одній годині заспівають Оля Полякова і гурт «Ляпис 98». Ще на півтори години розписані виступи кавер-бендів Endorphins і FM-band. Ведучий заходу буде Андрій Бідняков. Все буде коштувати понад 4 млн грн.

На День міста Дружківка Донецької області, 12 вересня за 304 тис. грн завітає співачка Мішель Андраде. Тендер виграв її режисер-постановник концертної програми Єлісей Мироненко.

20-тисячне місто Тростянець Сумської області з нагоди Дня міста замовило концерт білоруського виконавця Сергія Міхалка і гурту «Ляпис 98» за 201 тис. грн. Згідно з програмою заходів, виступ відбудеться 13 вересня у садибі-манежі «Круглий двір».

Нещодавно у Черкасах в парку «Долина Троянд» відгримів святковий концерт до Дня Незалежності України. Хедлайнерами вечора стали відомі виконавці Віктор Павлік та гурт «Бумбокс». За це свято місцевий бюджет заплатив 1,23 млн грн.

Місто Одеса таки провела масштабне святкування Дня міста на початку вересня. Свято проходило на Потьомкінських сходах, десятки тисяч глядачів були переважно без масок і дотримання дистанції. Перед ними виступили гурт «Мозги», учасниця відбору на «Євробачення» Jerry Heil і співак Макс Барських.

Крім того, є випадки, коли замовник скасував розважальні заходи. Так вчинили управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради і Полтавська обласна філармонія. Перше – на організацію святкування Дня міста Миколаєва планувало витратити 950 тис. грн. Також, Полтавська обласна філармонія, яка за 763 тис. грн планувала концерт Олі Полякової з нагоди відзначення 700-річчя заснування міста Лохвиця, але Миколаїв та Полтава відмінили святкування.