Одеса святкує День міста: церемонія підняття прапора



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Святкування 226-річчя Одеси розпочалося з урочистої церемонії підняття прапора міста

Сьогодні, 2 вересня 2020 року, на Думській площі відбулася урочиста церемонія підняття прапора Одеси з нагоди святкування 226-й річниці від дня заснування міста.

В урочистій церемонії взяли участь: Почесні громадяни Одеси, керівництво міста та області, представники Міністерства закордонних справ України, народні депутати України, депутати Одеської міської ради, офіційні делегації та представники дипломатичного корпусу, почесні гості.

На честь іноземних гостей на Думській площі пройшов парад прапорів країн, які беруть участь у святкуванні.

Всіх одеситів і учасників урочистої церемонії привітав Одеський міський голова Геннадій Труханов.

«Ось уже 226 років день народження Одеси об'єднує людей різного віку, національностей і віросповідань незалежно від місця їх проживання. Я бажаю, щоб ніщо і ніколи не заважало нам всім разом щорічно відзначати це свято нашого міста і дарувати численні подарунки, які роблять Одесу кращою і красивішою, а нас з вами - щасливішими! Я щиро вітаю всіх зі святом і бажаю міцного здоров'я, любові, благополуччя, а також успіхів у всіх благих починаннях!» - сказав Геннадій Труханов.

На завершення на Думській площі виступили оркестр Військово-Морських Сил України і оркестр Військової академії.