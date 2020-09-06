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    Оля Полякова отримала мільйон за антикарантинний концерт на Донбасі

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    Оля Полякова отримала мільйон за антикарантинний концерт на Донбасі - Оля Полякова отримала мільйон за антикарантинний концерт на Донбасі
    Оля Полякова отримала мільйон за антикарантинний концерт на Донбасі
    Фото: «Дружківка на долонях»

    Влада Костянтинівки у розпал пандемії зібрала жителів на концерт без дотримання жодних карантинних правил

    5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років.  Міська влада зробила «подарунок» місцевим жителям: організувала масштабний концерт з виступом відомих естрадних виконавців.

    У місцевому Парку культури і відпочинку облаштували фотозоні, спортивні локації, ярмарок майстрів, проводилися майстер-класи для дітей.

    ЗМІ повідомляють, що зі сцени місто вітали місцеві творчі колективи, юні співаки і танцюристи, а кавер-бенд MoonJam радував хітами в сучасній обробці.

    Наталя Могилевська, Олег Кензов і Оля Полякова влаштували тригодинний запальний концерт.

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    Оля Полякова отримала мільйон за антикарантинний концерт на Донбасі
    Оля Полякова отримала мільйон за антикарантинний концерт на Донбасі
    Оля Полякова отримала мільйон за антикарантинний концерт на Донбасі
    Оля Полякова отримала мільйон за антикарантинний концерт на Донбасі
    Оля Полякова отримала мільйон за антикарантинний концерт на Донбасі
    Оля Полякова отримала мільйон за антикарантинний концерт на Донбасі
    Оля Полякова отримала мільйон за антикарантинний концерт на Донбасі
    Оля Полякова отримала мільйон за антикарантинний концерт на Донбасі
    Оля Полякова отримала мільйон за антикарантинний концерт на Донбасі
    Фото: «Дружківка на долонях»

    На опублікованих фото і відео видно, що зібралися тисячі людей, які нехтували карантинними заходами безпеки. 

    Перед сценою люди стояли впритул. Чимало з них було без масок.

    Натє вам! Це день міста Константинівка! Гонорар Олі полякової 950 тисяч гривень з бюджету))) але, при цьому, вона буде просити в державі більше 160000 компенсацій))) питання в тому, скільки ж коштує той новий кокошник ?! Опубліковано Олена Мозгова Неділя, 6 вересня 2020 р.

    За повідомленням ЗМІ, у святкуванні взяли участь більше 10 тисяч гостей.

    Варто зазначити, що гонорар Олі Полякової за концерт склав 950тисяч гривень, які виплатили з міського бюджету.

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    А співачка Наталія Могилевська отримала 531 060 гривень за концерт. 

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    Нагадаємо, 3 вересня, представники українського шоу-бізнесу провели мирний мітинг під Кабміном. Акція була організована Всеукраїнською профспілкою працівників музичної індустрії на знак протесту проти дискримінації концертних організаторів з боку Уряду та вибіркового підходу до проведення подій.

    Ініціативу Української музичної профспілки масово підтримали зірки та діячі сфери. Першою, хто закликав долучитися до мітингу стала співачка Оля Полякова. У соцмережах українських артистів також набирає оберти флешмоб на підтримку мітингу під назвою #НасНеЧують. До нього долучилися alyona alyona, гурт YUKO, репер Freel та інші зірки.

     Читайте також: Полякова у розпачі: нема концертів. Виступ співачки під урядом
    Костянтинівка ЗМІ акція ярмарок місто співачка влада концерт Оля Полякова
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