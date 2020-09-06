Оля Полякова отримала мільйон за антикарантинний концерт на Донбасі



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Оля Полякова отримала мільйон за антикарантинний концерт на Донбасі Фото: «Дружківка на долонях»

Влада Костянтинівки у розпал пандемії зібрала жителів на концерт без дотримання жодних карантинних правил

5 вересня місту Костянтинівка Донецької області виповнилося 150 років. Міська влада зробила «подарунок» місцевим жителям: організувала масштабний концерт з виступом відомих естрадних виконавців.

У місцевому Парку культури і відпочинку облаштували фотозоні, спортивні локації, ярмарок майстрів, проводилися майстер-класи для дітей.

ЗМІ повідомляють, що зі сцени місто вітали місцеві творчі колективи, юні співаки і танцюристи, а кавер-бенд MoonJam радував хітами в сучасній обробці.

Наталя Могилевська, Олег Кензов і Оля Полякова влаштували тригодинний запальний концерт.

На опублікованих фото і відео видно, що зібралися тисячі людей, які нехтували карантинними заходами безпеки.

Перед сценою люди стояли впритул. Чимало з них було без масок.

Натє вам! Це день міста Константинівка! Гонорар Олі полякової 950 тисяч гривень з бюджету))) але, при цьому, вона буде просити в державі більше 160000 компенсацій))) питання в тому, скільки ж коштує той новий кокошник ?! Опубліковано Олена Мозгова Неділя, 6 вересня 2020 р.

За повідомленням ЗМІ, у святкуванні взяли участь більше 10 тисяч гостей.

Варто зазначити, що гонорар Олі Полякової за концерт склав 950тисяч гривень, які виплатили з міського бюджету.

А співачка Наталія Могилевська отримала 531 060 гривень за концерт.

Нагадаємо, 3 вересня, представники українського шоу-бізнесу провели мирний мітинг під Кабміном. Акція була організована Всеукраїнською профспілкою працівників музичної індустрії на знак протесту проти дискримінації концертних організаторів з боку Уряду та вибіркового підходу до проведення подій.

Ініціативу Української музичної профспілки масово підтримали зірки та діячі сфери. Першою, хто закликав долучитися до мітингу стала співачка Оля Полякова. У соцмережах українських артистів також набирає оберти флешмоб на підтримку мітингу під назвою #НасНеЧують. До нього долучилися alyona alyona, гурт YUKO, репер Freel та інші зірки.