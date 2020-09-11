Оля Полякова – руйнівниця карантину. Хто влаштовує «коронавірусні» вечірки за бюджетні гроші влада і вірус

Співачка Оля Полякова активно виступає проти урядових нововведень, якими заборонено проводити концерти в Україні під час карантину

Місцеві чиновники гучно святкують Дні міст попри карантинні обмеження

5 вересня місто Костянтинівка Донецької області помпезно відзначило свій День народження. Розмах вражав: захід зібрав понад 10 тис. людей. «Кращі артисти української естради Наталія Могилевська, Олег Кензов, Оля Полякова подарували запальне свято, після якого залишиться маса яскравих, позитивних емоцій та вражень», – так описує подію сайт міської ради.

Після гучних святкувань Костянтинівка все ще залишається у «зеленій» зоні карантину. Однак відео з масштабного концерту, на якому зібралось багато людей без дотримання елементарних заходів захисту, ілюструє український парадокс. Місцева влада, керуючись бажанням перед виборами дати населенню видовищ, організовує велелюдні концерти, наражаючи громадян на небезпеку.

День міста із зірками

За виступ столичних зірок Олі Полякової і Наталії Могилевської у Костянтинівці управління культури, молоді та спорту міської ради заплатило 1,48 млн грн. Зауважимо, що підписання договорів відбулося на початку вересня. При цьому запрошення лише епатажної Полякової та її шоу-балету коштувало бюджету майже мільйон гривень.

Наталія Могилевська за пів мільйона «запалює» у Костянтинівці на Донеччині. Фото з сайту міської ради

У системі ProZorro можна помітити й інші, не менш витратні розважальні витрати місцевої влади. До Дня міста Маріуполя комунальне підприємство запустило тендер на проведення концертної програми очікуваною вартістю 4 млн грн. 1 вересня замовник повідомив про намір укласти договір з ТОВ «Київ Денс» на 3,99 млн грн. На святі Маріуполя, крім різних заходів, по одній годині заспівають Оля Полякова і гурт «Ляпис 98». Ще на півтори години розписані виступи кавер-бендів Endorphins і FM-band. «Розгірівати» містян повинен ведучий заходу Андрій Бідняков.

Так проходять виступи українських зірок в розпал пандемії коронавірусу

На День міста Дружківка Донецької області, 12 вересня за 304 тис. грн завітає співачка Мішель Андраде. Тендер виграв її режисер-постановник концертної програми Єлісей Мироненко.

20-тисячне місто Тростянець Сумської області з нагоди Дня міста замовило концерт білоруського виконавця Сергія Міхалка і гурту «Ляпис 98» за 201 тис. грн. Згідно з програмою заходів, виступ відбудеться 13 вересня у садибі-манежі «Круглий двір».

Крім цього, нещодавно у Черкасах в парку «Долина Троянд» відгримів святковий концерт до Дня Незалежності України. Хедлайнерами вечора стали відомі виконавці Віктор Павлік та гурт «Бумбокс». За це свято місцевий бюджет заплатив 1,23 млн грн. Як у випадку з Костянтинівкою, черкащани насолоджувалися зірками шоу-бізнесу, повністю проігнорувавши карантинні обмеження, що діють в країні.

Віктор Павлік виступає у розпал пандемії перед мешканцями Черкас. Фото з сайту «Прочерк»

Перші «плоди» такої безвідповідальності вже є. Вперше місто Черкаси із «зеленої» зони потрапило до «жовтої». Таке рішення 10 вересня затвердила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, оновивши епідемічне зонування в Україні за рівнем небезпеки поширення Covid-19.

Публіка у Черкасах проігнорувала елементарні норми безпеки під час карантину. Тепер місто у жовтій зоні. Фото з сайту «Прочерк»

Окремо «жовтою» кілька тижнів поспіль тримається Одеса, але це не вплинуло на місцеву владу. Вона таки провела масштабне святкування Дня міста на початку вересня. Як пишуть місцеві ЗМІ, перлина у моря зібрала на Потьомкінських сходах десятки тисяч глядачів, переважно без масок і дотримання дистанції. Перед ними виступили гурт «Мозги», учасниця відбору на «Євробачення» Jerry Heil і співак Макс Барських.

Потап з гуртом «Мозги» виступили в Одесі. Фото з сайту «Думская»

Про те карантинна вакханалія має свої винятки. Є випадки, коли замовник схаменувся і скасував розважальні заходи. Принаймні, так вчинили управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради і Полтавська обласна філармонія. Перше – на організацію святкування Дня міста Миколаєва планувало витратити 950 тис. грн. Вже навіть визначилися з переможцем, але рішення позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Миколаєва від 31 серпня 2020 року зупинило процес. Чиновники повідомили тендерному комітету про заборону проведення масових заходів на території міста, пославшись на підпункт 3 пункту 11 постанови Кабінету міністрів від 22 липня 2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).

Запальні одесити «забули» про карантин на День міста. Фото з сайту «Думская»

Що стосується Полтавської обласної філармонії, яка за 763 тис. грн планувала концерт Олі Полякової з нагоди відзначення 700-річчя заснування міста Лохвиця, то причиною скасування концерту став лист Лохвицької міської ради. «… з метою запобігання можливому різкому поширенню Covid-19 на території Лохвицького району після святкування 11-13 вересня 700-річчя від першої писемної згадки про місто Лохвиця, скасувати проведення переговорної процедури», – сказано у рішенні тендерного комітету від 31 серпня.

Дані з ProZorro

Урядові заборони

Ключовим документом, який поки що не дозволяє місцевій владі розгулятися на широку ногу, є остання «карантинна» постанова Кабміну від 22 липня. Вона поділила країну на чотири зони (зелену, жовту, помаранчеву і червону), запровадивши для кожної з них конкретні обмеження.

Навіть перший варіант цього документу запровадив для «зеленої» зони, яка має найліберальніші обмеження порівняно з іншими зонами за поширенням коронавірусної хвороби, заборону проводити масові (культурні, спортивні, розважальні, соціальні, релігійні, рекламні та інші) заходи. Обмеження стосувались подій за участю більше однієї особи на 5 кв. м площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі). Також заборонялася діяльність кінотеатрів та закладів культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць.

Окремо організатор заходу мав слідувати за дотриманням між учасниками дистанції не менше півтора метра.

А вже 26 серпня Кабмін ухвалив додаткові обмеження. Зокрема, в регіонах із «зеленим» рівнем епідемічної небезпеки заборонено проведення дискотек, роботу нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організації дозвілля, а також проведення концертів (крім тих, що проводяться закладами культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності).

Протест під Кабміном. Фото «Лівий берег»

«Це пов’язано з різким зростанням кількості випадків коронавірусної хвороби. Нам необхідно зрозуміти, що всі ми опинилися в новій реальності і вона диктує нові правила та необхідність суворо дотримуватися заходів безпеки», – пояснив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Протест імені Полякової

Такі правила від уряду розкритикувала Всеукраїнська професійна спілка працівників музичної індустрії, яка офіційно зареєстрована 5 серпня 2020 року. Вона звернулася до прем’єра Дениса Шмигаля і президента Володимира Зеленського з вимогою скасувати заборону проводити концерти. На думку представників свіжоспеченої профспілки, це суперечить нормам Конституції.

«Рішення Кабміну порушує ст. 19 і 24 Конституції; протокол №12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.1 якого забороняє дискримінацію у «здійсненні будь-якого передбаченого законом права»; ст. 43 Господарського кодексу «підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку

діяльність, яку не заборонено законом»… Такі неузгодженості дій уряду відбуваються тому, що всі 29 років сучасної історії відсутній прямий діалог з представниками музичної індустрії, яка може бути найприбутковішою для держави у наступні роки. В нас немає ні профільного закону «Про музичну індустрію», ні профільного органу виконавчої влади, який би здійснював розробку державної політики (державна агенція) тощо. А карантинні обмеження тільки поглибили кризу», – сказано у зверненні профспілки.

Локомотивом шоу-бізнесу, який повстав проти карантину, виступила співачка Оля Полякова. 3 вересня вона привела під стіни Кабміну інших представників естради з плакатами «Нас не чують!».

«Якщо не стукати – не відкриють. Один раз постукаємо, другий, а третій раз візьмемо велику дубину і виламаємо двері», – пригрозила поп-діва, яка тепер позиціонує себе ще й як представниця Всеукраїнської профспілки.

Оля Полякова під стінами уряду. Фото з відкритих джерел

Що цікаво: на початку карантину риторика Олі Полякової не мала такого радикального забарвлення. Але в одному з інтерв’ю вона змоделювала ситуацію, з якою може стикнутися український шоу-бізнес після закінчення карантину.

«Я реально розумію, що після карантину, після всього того жаху, який відбудеться з людьми, вони просто збідніють, і їм, звісно ж, буде не до розваг. Вони будуть думати про те, що їм їсти. Тому я точно знаю, що якісь масові заходи, у сенсі, масові концерти за гроші, повернуться ще не скоро. Як це буде? Можливо, так, як ми починали?» – зазначила співачка.

на початку карантину риторика Олі Полякової не мала такого радикального забарвлення

Також нотки невдоволення лунають від близьких друзів президента – команди «Студія Квартал 95». Так, у новому випуску «Вечірнього кварталу» від 5 вересня, який вийшов без глядачів, ведучий Євгеній Кошовий звернувся до діючої влади:

«Якщо ви дозволили їздити в метро, відкрили ресторани, то може вже час дозволити відвідувати концерти «Кварталу» та ігри «Динамо» (Київ). Ну дайте вже людям посміятися! Це не я прошу, а глядач», – заявив він.

…10 вересня в Україні коронавірус виявили у 3144 людей. Це новий добовий рекорд за весь час епідемії. Щодня вмирає пів сотні осіб з діагнозом Covid-19. І, на жаль, це зовсім не смішно.

Віталій Тараненко, для «Главкома».