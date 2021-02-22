Кому й коли дадуть іпотеку під 7%: відома дата першого кредиту

Очікується, що до кінця 2021 року п'ять тисяч сімей матимуть власне житло

На кредитування житлом уряд приготував п'ять мільярдів гривень

Перші кредити за програмою «Доступна іпотека під 7%» почнуть видавати на початку березня і в нинішньому році їх зможуть отримати п'ять тисяч сімей.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу на форумі «Україна-30. Інфраструктура».

«Думаю, перший кредит буде виданий на початку березня», – сказав він.

Як зазначив міністр, програмою зможуть скористатися українці з відповідною діловою репутацією.

«У планах видати п'ять млрд гривень кредитів. І п'ять тисяч сімей потенційно вже у 2021 році зможуть скористатися цією програмою», – повідомив міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 лютого ухвалив зміни до механізму видачі іпотеки під 7% та спростив критерії для тих, хто хоче її отримати.

Так, раніше доступну іпотеку планували надавати лише людям, які перебувають на квартирному обліку, молодим сім’ям, внутрішньо переміщеним особам, науково-педагогічним працівникам, медикам чи працівникам бюджетної сфери. Тепер ці вимоги скасували.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що Кабінет міністрів планує і надалі знижувати ставку по іпотеці для українців. Зокрема, йдеться про зниження ставки до 5%.

Крім того, уряд подовжив дію Державної програми забезпечення молоді житлом до 2023 року.