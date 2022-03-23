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    Китай не постачає зброю Росії. Ми уважно стежимо за цим – радник Байдена

    Китай не постачає зброю Росії. Ми уважно стежимо за цим – радник Байдена

    Вашингтон продовжує стежити за діями Китаю

    США не мають даних про надання Китаєм військової допомоги Росії. Про це під час брифінгу у Білому домі заявив радник з нацбезпеки Джейк Салліван.

    «Я не можу робити прогнози на майбутнє. Що я можу сказати, так це те, що після цих зустрічей чи після розмови президента з Сі, ми не бачили поставки військової техніки Китаєм Росії. Проте, звісно, це те, за чим ми уважно стежимо. Ми продовжуємо за цим стежити. І президент пояснив Сі наслідки будь-якого надання обладнання, і вони дуже добре розуміють один одного», відповів Салліван.

    Як дізналося видання Financial Times, Китай уже «сигналізував» Москву про надання Росії на прохання Путіна фінансової і військової допомоги у зв’язку з війною проти України та запровадженими санкціями.

    Невідомо тільки, чи Китай збирається підтримувати агресію Росії у майбутньому та чи вже почав надсилати запрошену Кремлем допомогу. Про запит РФ Китаю стало відомо 13 березня. Однак у Москві та в Пекіні це заперечили.

    Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що Червоний Хрест Китаю надасть Україні гуманітарну допомогу на суму 10 млн юанів (понад 1,5 млн доларів).

    Україна чекає на участь Китаю у стримуванні агресивних дій Росії. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в ОПУ сподіваються на розмову голови держави Володимира Зеленського очільника Китаю Сі Цзіньпіна.

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    Теги: росія окупанти зброя війна Китай Україна окупація #stoprussia
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    Китай не постачає зброю Росії. Ми уважно стежимо за цим – радник Байдена