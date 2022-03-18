Сі заявив Байдену про спільну відповідальність США та Китаю за мир

Сі (праворуч) на переговорах з Байденом запропонував США і Китаю на двох взяти на себе відповідальність за глобальний мир

На переговорах лідерів двох наддержав очільник Китаю Сі Цзіньпін заявив про спільну китайсько-американську відповідальність за глобальний мир у світі

Між президентом США Джо Байденом та главою Китаю Сі Цзіньпінем відбулися відеопереговори, темою яких були перш за все російсько-українська війна. Про це пише AFP із посиланням на китайське державне телебачення.

Американські ЗМІ після початку переговорів повідомляли, що Байден має пояснити своєму китайському колезі про наслідки можливої підтримки російської сторони у війні проти України.

Згідно із першою інформацією з переговорів, Сі Цзіньпін запевнив, що війна в Україні – це не те, що потрібно Китаю, і що цей конфлікт взагалі «ні в чиїх інтересах». А безпека є найціннішим скарбом світової спільноти.

Крім того, Сі зявив Байдену, що Китай та США мають розділити між собою міжнародну відповідальність за мир.

У Білому домі поки що, інформує CNN, повідомили лише про те, що відео розмова між Джо Байденом та Сі Цзіньпінем завершилася, та повторили раніше оприлюднені китайським телебаченням слова глави Китайської народної республіки.

Нагадаємо, що напередодні переговорів із Сі Цзіньпінем Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна «справжнім головорізом» та «кривавим диктатором».

А верхня палата Конгресу Сполучених Штатів, Сенат, одноголосно ухвалила резолюцію, що засуджує президента Росії Володимира Путіна як військового злочинця.

Китай же, на думку експертів, є дуже розчарований діями російської влади, зокрема, щодо війни, яку Кремль розв’язав на території України.

Офіційно позицію Китаю висловив посол Китайської народної республіки в Україні Фан Сяньжун на засіданні у Львівській обласній військовій адміністрації. За його словами, Китай ніколи не атакуватиме Україну. Натомість підтримуватиме нашу країну економічно та політично.

Американські ЗМІ у переддень переговорів лідерів двох наддержав писали, що Китай отримає серйозне попередження про неприпустимість підтримки Росії у її війні проти України.