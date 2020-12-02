Банкова відреагувала на скандал із «зірваною підозрою» заступнику Єрмака

Заступник глави Офісу Олег Татаров запевняє, що інформація про його причетність до будь-яких злочинів неправдива

Ніякого кумівства в Офісі президента бути не може, запевняє радник Андрія Єрмака

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи інформацію про нібито зрив генпрокурором вручення підозри заступнику глави Офісу Олегу Татарову, заявив, що президент не втручається в діяльність правоохоронних органів, а інформація про нараду на Банковій з питання Татарова – «абсолютна вигадка».

«Президент і співробітники його офісу сповідують виключно принцип невтручання в справи правоохоронних, антикорупційних органів. І щодо свого оточення президент дотримується того ж принципу: ніякого кумівства в Офісі президента бути не може», – йдеться в заяві радника, пише Liga.net.

За словами Подоляка, «президент не заважає будь-яким розслідуванням, не дозволяє втручатися в розслідування, впливати на якісь процеси і підтримає будь-які прозорі розслідування, засновані на доведених фактах».

Подоляк також заявив, що інформація журналіста Юрія Бутусова про те, що Зеленський нібито провів нараду у справі Татарова в Офісі президента, на якій вирішили захищати Татарова, не відповідає дійсності.

«І третє: нібито «факти», надані деякими представниками медіа, про нараду у президента заради «захисту» людини з Офісу є абсолютною вигадкою, не мають жодного обґрунтування, а також неприйнятні з точки зору закону і моралі», – йдеться в заяві Подоляка .

Сам Татаров в коментарі виданню заявив, що інформація про його причетність до будь-яких злочинів неправдива.

«Розповсюджувані оточенням глави НАБУ чутки про те, що я нібито причетний до якихось злочинів, а також про те, що мене нібито хотіли затримати, не відповідають дійсності. Їх поширення я пов'язую зі своєю публічно озвученою позицією щодо роботи керівництва антикорупційного органу. Зараз працюю в штатному режимі», – сказав Татаров.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, НАБУ підготувала підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову у справі про розкрадання грошей при будівництві житла для Нацгвардії. Натомість генпрокурор Ірина Венедіктова начебто завадила врученню підозри, відсторонивши чотирьох прокурорів, які вели цю справу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що НАБУ розслідує справу щодо можливої причетності Олега Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.

З 2017 року Бюро розслідує можливе розкрадання грошей під час будівництва житла для співробітників Нацгвардії. Будівництво вела збанкрутіла компанія Микитася «Укрбуд».

НАБУ 2 жовтня 2019 року повідомило про підозру Микитасю, у травні 2020 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП і застосувала до Микитася запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн грн застави.