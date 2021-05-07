Лукашенко оголосив про створення в Білорусі «живої вакцини» від коронавірусу

Раніше Лукашенко говорив, що Білорусь створить свою вакцину до осені 2021 року

Раніше Лукашенко говорив, що Білорусь створить свою вакцину до осені 2021 року

Вакцину власного виробництва у Білорусі планують застосовувати до штамів коронавірусу, що з’являться в майбутньому

Білорусь отримала власну вакцину від Covid-19. Її мають намір пристосувати до штамів коронавірусу, які з'являться в майбутньому. Про це заявив невизнаний президент Олександр Лукашенко, передає «Белта».

«У пробірці ми вчора отримали свою вакцину – білоруську. Іншу, відмінну від того, що ми сьогодні купуємо. Як лікарі називають, живу вакцину», – заявив він.

При цьому Лукашенко додав, що білоруську вакцину не поспішають виводити на масове застосування. Вакцину власного виробництва будуть застосовувати до штамів коронавірусу, що з’являться в майбутньому.

«Ми не поспішаємо. Ми подивимося, що буде післязавтра, коли зміниться хвороба. Тому що штам буде зовсім інший… У нас сьогодні є вакцини, які працюють. За російськими технологіями, китайські купили. А завтра ми свою вакцину, яка вже в пробірці, пристосуємо до того штаму, який будемо мати», – додав він.

Днями стало відомо, що українські вчені розробляють власну вакцину від Covid-19. Для завершення доклінічних випробувань необхідна лабораторія відповідного класу захисту BSL-3.

Раніше голова комісії з біобезпеки й біозахисту при РНБО, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко заявляв, що українська вакцина «майже готова».

До слова, литовська компанія Northway Biotech, що розташована у Вільнюсі, заявила, що за співпраці зі швейцарськими колегами створила ліки проти Covid-19. Рівень ефективності препарату стане відомий уже цього року.

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