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    Лукашенко оголосив про створення в Білорусі «живої вакцини» від коронавірусу

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    Раніше Лукашенко говорив, що Білорусь створить свою вакцину до осені 2021 року - Лукашенко оголосив про створення в Білорусі «живої вакцини» від коронавірусу
    Раніше Лукашенко говорив, що Білорусь створить свою вакцину до осені 2021 року
    Фото: president.gov.by

    Вакцину власного виробництва у Білорусі планують застосовувати до штамів коронавірусу, що з’являться в майбутньому

    Білорусь отримала власну вакцину від Covid-19. Її мають намір пристосувати до штамів коронавірусу, які з'являться в майбутньому. Про це заявив невизнаний президент Олександр Лукашенко, передає «Белта».

    «У пробірці ми вчора отримали свою вакцину – білоруську. Іншу, відмінну від того, що ми сьогодні купуємо. Як лікарі називають, живу вакцину», – заявив він.

    При цьому Лукашенко додав, що білоруську вакцину не поспішають виводити на масове застосування. Вакцину власного виробництва будуть застосовувати до штамів коронавірусу, що з’являться в майбутньому.

    «Ми не поспішаємо. Ми подивимося, що буде післязавтра, коли зміниться хвороба. Тому що штам буде зовсім інший… У нас сьогодні є вакцини, які працюють. За російськими технологіями, китайські купили. А завтра ми свою вакцину, яка вже в пробірці, пристосуємо до того штаму, який будемо мати», – додав він.

    Днями стало відомо, що українські вчені розробляють власну вакцину від Covid-19. Для завершення доклінічних випробувань необхідна лабораторія відповідного класу захисту BSL-3.

    Раніше голова комісії з біобезпеки й біозахисту при РНБО, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко заявляв, що українська вакцина «майже готова».

    До слова, литовська компанія Northway Biotech, що розташована у Вільнюсі, заявила, що за співпраці зі швейцарськими колегами створила ліки проти Covid-19. Рівень ефективності препарату стане відомий уже цього року.

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко медицина вакцинація ліки медичні препарати лікарські препарати коронавірус
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