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    Лукашенко і Путін поговорили про Україну

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    Лукашенко і Путін поговорили про Україну - Лукашенко і Путін поговорили про Україну
    Лукашенко і Путін поговорили про Україну
    Фото: ТАСС

    Політики домовилися найближчим часом зустрітися й обговорити наявні проблеми, які стоять перед країнами

    Президент Росії Володимир Путін провів переговори з Олександром Лукашенком, повідомляє БелТА.

    У бесіді торкнулися планів України щодо інтеграції в НАТО.

    Також Лукашенко і Путін обговорили графік спільних заходів, які заплановані до проведення найближчими місяцями як у Білорусі, так і на території Російської Федерації.

    Сторони обговорили ситуацію в зоні відповідальності ОДКБ і домовилися найближчим часом зустрітися для обговорення наявних проблем.

    Раніше в соцмережах з’явилася інформація, що офіційних представників України нібито не запросили для участі в цьогорічному саміті Альянсу.

    У коментарі УНІАН офіційний представник Альянсу зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі повідомив, що порядок денний і формат саміту буде оприлюднений ближче до 14 червня.

    У пресслужбі Офісу президента України, посилаючись на заяву керівника ОП Андрія Єрмака, повідомили, що наразі немає підтвердження участі глави держави Володимира Зеленського в саміті НАТО.

    Черговий саміт НАТО заплановано на 14 червня, він відбудеться в Брюсселі. За словами генерального секретаря Єнса Столтенберга, на ньому будуть ухвалені рішення щодо порядку денного НАТО-2030 для вирішення викликів сьогодення та майбутнього, а саме: агресивні дії Росії, загроза тероризму, кібератаки, нові та руйнівні технології, вплив зміни клімату на безпеку, а також зміцнення Китаю.

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    Теги: НАТО Олександр Лукашенко саміт Путін президент
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