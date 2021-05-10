Євросоюз узгоджує нові санкції проти оточення Лукашенка

Білоруський режим звинувачують у репресіях проти політичних опонентів та польської меншості

Новий пакет санкцій проти оточення керівника Білорусі Олександра Лукашенка буде застосовано через продовження репресій проти опозиції та переслідування польської громади. Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє «Європейська правда».

За його словами, білоруський режим продовжує переслідувати представників опозиції.

«Ми працюємо над новим пакетом санкцій щодо режиму Білорусі, я сподіваюся, він буде прийнятий у найближчі тижні. Цей пакет буде включати відповідь на всі останні дії, в тому числі переслідування польської громади» – сказав Боррель.

Наприкінці лютого глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв, що буде підготовлений четвертий пакет санкцій щодо Білорусі. За даними ЗМІ, робота над ним триває з початку березня.

До санкційного списку ЄС уже включено 84 фізичних осіб і 7 юридичних осіб, відповідальних за репресії і фальсифікації на виборах у Білорусі.

На початку травня стало відомо, що Євросоюз не встигає підготувати четвертий пакет санкцій проти режиму Александра Лукашенка до найближчої зустрічі Ради ЄС та ймовірно відкладе це питання до червня.

Сьогодні стало відомо, що глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель планує у листопаді представити на обговорення перший проєкт військової концепції ЄС «Стратегічний компас».

Нагадаємо, що під час візиту до Росії, який відбувся 7 лютого, Боррелю не вдалося ні добитися звільнення російського опозиціонера Олексія Навального, ні зустрітися з його найближчими соратниками. Саме під час візиту високопоставленого представника в Москву в Росії дипломати трьох країн ЄС були безпідставно оголошені персонами нон грата, а на спільній пресконференції російський міністр закордонних справ Сергій Лавров вживав неприпустимо різкі висловлювання щодо Євросоюзу, який називав «ненадійним партнером».