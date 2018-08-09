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    Батьки Меланії Трамп отримали американське громадянство

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    <span>Віктор і Амалія Кнавс стали громадянами США</span> - Батьки Меланії Трамп отримали американське громадянство
    Віктор і Амалія Кнавс стали громадянами США

    Подружня пара зі Словенії була приведена до присяги в якості громадян США у Нью-Йорку

    Батьки Меланії Трамп, дружини президента США Дональда Трампа, отримали американське громадянство.

    Адвокат Віктора і Амалії Кнавс повідомив, що подружня пара зі Словенії була приведена до присяги в якості громадян США в четвер, 9 серпня, в Нью-Йорку, повідомляє ABC News.

    Раніше батьки першої леді отримали статус постійних резидентів.

    Кнавси переїхали до Америки з міста Севніца, Словенія. Віктор займався продажем автомобілів. Амалія працювала на текстильній фабриці.

    74-річний Віктор Кнавс на два роки старший за свого зятя - президента США Дональда Трампа.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа найближчими тижнями винесе пропозицію, яка ускладнить здобуття громадянства США та отримання «зеленої картки» для іммігрантів, які перебувають у країні легально.

    Як відомо, американські фермери підтримують Трампа у міграційних питаннях.

    Джерело: Новое Время

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