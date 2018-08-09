Батьки Меланії Трамп отримали американське громадянство
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Подружня пара зі Словенії була приведена до присяги в якості громадян США у Нью-Йорку
Батьки Меланії Трамп, дружини президента США Дональда Трампа, отримали американське громадянство.
Адвокат Віктора і Амалії Кнавс повідомив, що подружня пара зі Словенії була приведена до присяги в якості громадян США в четвер, 9 серпня, в Нью-Йорку, повідомляє ABC News.
Раніше батьки першої леді отримали статус постійних резидентів.
Кнавси переїхали до Америки з міста Севніца, Словенія. Віктор займався продажем автомобілів. Амалія працювала на текстильній фабриці.
74-річний Віктор Кнавс на два роки старший за свого зятя - президента США Дональда Трампа.
Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа найближчими тижнями винесе пропозицію, яка ускладнить здобуття громадянства США та отримання «зеленої картки» для іммігрантів, які перебувають у країні легально.
Як відомо, американські фермери підтримують Трампа у міграційних питаннях.
Джерело: Новое Время