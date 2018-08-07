Американські фермери підтримують Трампа у міграційних питаннях



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Американські фермери підтримують політику Дональда Трампа

Також жителі сіл США підтримують ініціативу Обами щодо захисту молодих мігрантів

Відповідно до соціологічного опитування від компанії Survey Monkey міграційні питання найбільше впливають на рейтинг Дональда Трампа. Про це пише сайт AXIOS.

Так загалом 43% опитаних схвалюють міграційну політику 45 президента США. При цьому цей показник складає 58% серед жителів сільської місцевості. Білі жінки із передмість, а також незалежний електорам схвалює цю політику на рівні 44% і 43% відповідно.

Серед групи віком 18-34 роки схвалюють міграційну політику Дональда Трампа 31% осіб. Так само загалом 45% опитаних підтримують створення стіни на кордоні із Мексикою. Серед жителів сільської місцевості підтримують цю ідею 57% голосів. Білі жінки із передмість схвалюють ідею стіни на 44%, а незалежний електорат на 48%.

При цьому навіть жителі сільської місцевості позитивно ставляться до програми DACA, яка була запроваджена Бараком Обамою, і передбачає захист від депортації молодих мігрантів. Цю програмі підтримують 61% опитаних жителів села.