«Батьківщина» підтримує проведення інавгурації Зеленського 19 травня



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Я думаю, що швидше президент приступить до виконання своїх повноважень, тим стабільніше буде ситуація в країні і зовні, - Соболєв

Ми (партія ВО «Батьківщина») підтримуємо ту дату, яка є найближчою. 19-го - значить, буде 19, - соболєв

Партія ВО «Батьківщина» підтримує якнайшвидше проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Про це повідомив заступник голови депутатської фракції «Батьківщини» Сергій Соболєв.

«Я думаю, що швидше президент приступить до виконання своїх повноважень, тим стабільніше буде ситуація в країні і зовні. Ми (партія ВО «Батьківщина») підтримуємо ту дату, яка є найближчою. 19-го - значить, буде 19» , - сказав Соболєв.

Більшість фракцій заявили, що ще не проводили засідань по формуванню єдиного офіційної позиції, проте, наприклад, у фракції Радикальної партії не вважають доречною дату 19 травня. Фракція «Народний фронт» планує провести своє засідання, на якому визначиться з позицією, 13 травня. Представник БПП, народний депутат України Олександр Сугоняко, зареєстрував постанов про проведення інавгурації 1 червня. У той же час у фракції «Самопоміч» і в депутатської групи «Воля народу», не бачать сенсу в затягуванні призначення інавгурації.

Нагадаємо, раніше обраний президент Володимир Зеленський закликав Раду призначити інавгурацію на 19 травня. Наразі в парламенті зареєстровано 5 постанов, що стосуються дати проведення інавгурації. У трьох з них інавгурацію пропонується провести 19 травня. Інші запропоновані дати - 20 травня та 1 червня.

Джерело: УНН